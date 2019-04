Završena 13. biciklistička trka "Beograd - Banjaluka": Trijumf Francaka

Pavel Francak biciklista Voster ATS tima pobjednik je 13. trke "Beograd – Banjaluka", koja je ove godine prvi put imala četiri etape. Iza njega u generalnom poretku su se našli Aron Groser (Bajk Rid) koji je bio drugi, te Atila Valter (CCC Development tim) koji je završio kao treći.

"Nisam očekao pobjedu, ali nisam ni pretjerano iznenađen. Ovo mi je najveća pobjeda u karijeri. Bio je ovo težak, naporan dan. Išli smo maksimalno kako bismo slavili. Zahvalan sam drugovima iz ekipe na velikoj pomoći i prezadovoljan sam", rekao je Francak koji je slavio sa vremenom 14:55,35 časova.

Dok je Žuta majica pripala Francaku, Crvenu majicu namjenjenu najboljem sprinteru obukao je Viljam David Munjoz Perez (Coldeportes Bicicletas Strongman). Plava majica (najbolji brdski vozač) pripala je Oskaru Kirozu Ajali (Coldeportes Bicicletas Strongman), a bijelu majicu (najbolji vozač do 23 godine) obukao je Valter (CCC Development tim).

U posljednjoj etapi voženoj juče od Prnjavora do Banjaluke preko Dervente, Srpca, Razboja, Topole i Laktaša slavio je Marko Kump (Adria mobil). On je dionicu dugu 180 km prevezao sa 3:31,57 časova. Drugo i treće mjesto zauzeli su Pavel Francak (Voster ATS tim) i Aron Grozer (Bile aid)

"Bio je ovo težak dan. Srećni smo zbog pobjede. Organizacija je dobra. Sva četiri dana smo imali lijepo vrijeme i ovo je ono što mi biciklisti volimo", rekao je Kump.

U trećoj etapi u subotu je slavio Vouter Vipert iz EvoPro rejsinga, kojem je to bila druga etapna pobjeda. On je dionicu dugu 160 kilometara od Bijeljine do Teslića prevezao za za 3:47,27. časova, drugi je bio Aron Groser (Bajk Rid), a treći član slovenačke Adrije Marko Kump. Aron Gejt iz EvoPro rejsinga je sačuvao žutu majicu uoči posljednje etape.

Biciklistički karavan, u kojem je startovalo više od 160 biciklista iz 23 tima, osim kroz pomente gradove i opštine prošao je kroz Zvornik, Miliće, Vlasenicu, Brčko, Ugljevik, Lopare, Bijeljinu, Šamac, Modriču, Doboj... a događaj je i ove godine prevazišao sportski aspekt jer su domaćini pokazali i svoje turističke potencijale.

"Nimalo lagan zadak je ogranizovati ovakvu trku. Sigurno je da možemo da napravimo i korak više, a jedna takva stvar je da povećamo broj gradova kroz koje će proći biciklisti. Ovakav projekat se sprema 365 dana i već sutra ćemo početi sa pripremama za narednu godinu", rekao je Vladimir Kuvalja, direktor trke.

Pokrovitelj trke bila je predsjednik RS Željka Cvijanović, koja je takmičare dočekala na cilju u Banjaluci, a veliki doprinos dala je i Vlada RS, kao i sponzori. Cvijanovićeva i Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, pohvalili su organizatora.

Dodijeljene plakete

Organizator 13. trke "Beograd – Banjaluka" nakon takmičenja podjelio je plakete u znak zahvalnosti za podršku u organizaciji Željki Cvijanović, predsjedniku RS, Igoru Radojičiću, gradonačelniku Banjaluke, Sonji Davidović, ministaru porodice, omladine i sporta u Vladi RS, Darku Tomašu, načelniku Prnjavora. Plakete su dobili Mladen Marić i Pero Vidaković iz organizacije. Tihomiru Kuvalji je pripala plaketa za 50 godina razvoja biciklizman, a ovo veliko priznanje je dobio od Biciklističkog Saveza Srbije.