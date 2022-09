PRIJEDOR - U Prijedoru je večeras defileom učesnika završena manifestacija "Dani sporta u Prijedoru" koja je okupila više stotina sportista iz sportskih klubova u gradu.

Gradskim šetalištem je zajedno sa sportistima dio defilea bio i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, koji je uvjeren da će, iako je ova manifestacija prvi put održana u ovom gradu, ona prerasti u tradiciju.

"Želimo da podržimo sport kao zdrav način života, naše sportiste i sportske klubove i da najmlađe sugrađane upoznamo o različitim sportovima koji su zastupljeni u našem gradu, da iz prve ruke vide kako to izgleda uživo", rekao je Javor.

On je dodao da je grad Prijedoru odlučan da podrži sport i one koji se njime bave. On je istakao da su ove godine prvi put izdvojena sredstva iz gradskog budžeta za perspektivne mlade sportiste, te da je njih 30 dobilo sportske stipendije od grada.

"Gledaćemo da u budućnosti povećamo i broj sportista i visinu stipendije, a poruka koju želimo da pošaljemo sa ovog mjesta je poruka sporta, sportske mladosti i budućnosti i svi ovi sportisti okupljeni večeras treba da znaju da grad i ja kao gradonačelnik stojimo iza njih", poručio je Javor.

Član Organizacionog odbora manifestacije Aleksandar Milješić zahvalio je svim sportskim klubovima koji su učestvovali u ovom događaju.

"Ideja ove priče je promocija ne samo sportskih klubova, nego sporta uopšte i da on bude dostupan svakom djetetu", rekao je Milješić novinarima.

"Dani sporta u Prijedoru" trebali su biti održani od 22. do 28. avgusta, ali su zbog loših vremenskih uslova prvo odgođeni za sedam dana, a nakon održane dvije večeri promocije 29. i 30. avgusta, treća i završna održana je tek večeras.

Pokrovitelj i organizator ove sportske manifestacije je grad Prijedor.