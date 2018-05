Završio boksersku karijeru, a nikad nije ušao u ring

Bivši engleski fudbalski reprezentativac Rio Ferdinand (39) završio je boksersku karijeru bez da je ijednom ušao u ring u službenoj borbi jer mu je odbijen zahtjev za licencu.

Ferdinand, koji je prekinuo fudbalsku karijeru 2015. godine, želio se okušati kao bokser, ali mu je Britanski bokserski odbor za kontrolu (BBBoC) odbio izdati licencu.

"Razočaran sam ovom odlukom. Želio sam pokazati ljudima da je moguće ostvariti svoje snove i ciljeve. Boks je fizički čvrst, zahtjevan i opasan sport koji traži korištenje uma i tijela. Uvijek me privlačio i to je izazov kojeg nisam shvaćao olako. Nikada nisam podcijenio koliko bi to bilo teško," kazao je bivši stoper engleske reprezentacije, Mančester junajteda, Lidsa i Kvins Park Rendžersa.

Ferdinand je od septembra prošle godine trenirao četiri puta sedmično, a trenirao ga je bivši svjetski prvak u super-srednjoj kategoriji po WBC-u Riči Vudhal.

"Rio je mogao postati profesionalni bokser s vremenom. Ima prirodnu snagu u desnoj ruci, u odličnoj je formi i željan je učenja," rekao je Vudhal.

Ferdinand je čak 12 godina bio član Mančester junajteda osvojivši u dresu Crvenih đavola šest titula prvaka Engleske, Ligu šampiona, Svjetsko prvenstvo za klubove, dva Liga kupa i četiri FA Community Shielda. Za englesku reprezentaciju je upisao 81 nastup i postigao tri gola.

(n1info.com)