Žestoka UFC noć: Ruski "pit bul" upropastio Amerikanca

Veliki UFC spektakl održan je u noći između subote i nedjelje u "T-Mobile" Areni u Las Vegasu, a u glavnoj borbi večeri Kamaru Usman odbranio je titulu u velter kategoriji u fantastičnoj borbi protiv Kolbija Kovingtona.

Usman je odnio pobjedu tehničkim nokautom u posljednjoj petoj rundi borbe za titulu prvaka u velter kategoriji na manifestaciji UFC 245.

Usman i Kovington krenuli su u nevjerovatnom ritmu od starta, borba se većinom vodila na nogama sa mnogo elemenata kik boksa, što je i bilo očekivano, a koliko je bilo žestoko svjedoči i detalj sa jedne od pauza između rundi.

Naime, Kovington je svom boksu nakon četvrte runde rekao da je slomio vilicu dok su mu čistili lice i vidali ga od rasjekotina od žestokih udaraca Usmana.

U petoj rundi Usman je došao do pobjede u samoj završnici borbe nakon tehničkog nokauta.

Usman je uz Rosa Grasijea, Habiba Nurmagomedova i Andersona Silvu jedini koji u prvih 11 borbi u UFC-u ima 11 pobeda!

"I think I broke my jaw."@ColbyCovMMA is compromised entering the championship rounds #UFC245 pic.twitter.com/nZTwXThtPY