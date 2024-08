Zlatni "defini" i strijelci se vratili kući

Reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec, tekvondistkinja Aleksandra Perišić i vaterpolisti doputovali su danas u Beograd sa Olimpijskih igara u Parizu.

Damir Mikec i Zorana Arunović su na OI u Parizu osvojili zlatnu medalju u takmičenju miks parova u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. Vaterpolisti Srbije su stigli do zlatne medalje na OI u Parizu, pošto su juče u finalu pobedili selekciju Hrvatske rezultatom 13:11.

Ovo je treća uzastopna zlatna medalja za vaterpoliste Srbije na OI, nakon Rio de Žaneira 2016. i Tokija 2021. godine. Perišićeva je osvojila srebrnu medalju u kategoriji do 67 kilograma.

Tim Srbije je na OI u Parizu osvojio pet medalja a svečani doček srpskih osvajača olimpijskih medalja biće održan večeras u 20 časova ispred Starog dvora.

Srpske sportiste danas su navijači dočekali na beogradskom aerodromu a ER Srbija ih je iznenadila sa tortom i šampanjcem.

OKS

Malo ko je vjerovao da vaterpolisti Srbije mogu na OI da osvoje zlato ali oni jesu.

"Bilo je uspona i padova, jako težak momenat bio je posle poraza od Australije. Nismo ličili na sebe, taj poraz nas je baš duboko dotakao. Možda i nešto isprovocirao u nama. Moram i da se zahvalim Novaku Đokoviću, koji je tad došao da poseti olimpijce. Svi smo bili u sobi, razmišljali, ušao je na vrata i održao je govor od srca. To je doprlo do nas, dalo nam dodatnu motivaciju. Još više smo uživali kada je on došao do dugo iščekivanog cilja. Lepa priča i za njega i za nas. Ne bih ulazio u detalje, ali pričao je o njegovim pobedama i porazima, šta je sve on prolazio. Osetili smo da je to istinito i iskreno", rekao je Dušan Mandić.

