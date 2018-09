VARŠAVA - Reprezentativke Srbije u tekvondou Milica Mandić i Tijana Bogdanović osvojile su zlatne medalje na međunarodnom turniru G1 kategorije u Poljskoj.

Mandić je u Varšavi slavila u kategoriji do 73 kilograma, Bogdanović do 53kg, dok je do bronze došla Nađa Savković (do 62kg).

Prethodno su najsjajnije odličje osvojile Vanja Stanković (do i Aleksandra Radmilović, kao i Draško Jovanov (preko 87kg) bronzu.