“Zmajice“ nakon drame stigle do pobjede na startu Evropskog prvenstva

Ženska odbojkaška reprezentacija BiH pobjedom je otvorila Evropsko prvenstvo koje se održava u Italiji, Njemačkoj, Estoniji i Belgiji.

Bh. odbojkašice su večeras u Monci nakon velike drame i skroro dva i po sata igre savladale selekciju Švajcarske sa 3:2. Po setovima je bilo: 16:25, 25:15, 23:25, 25:17, 17:15. Ovim trijumfom pulenke Stevana Ljubičića napravile su važan korak ka plasmanu u drugi krug takmičenja.

Bh. tim se dva puta vraćao u meč. Švajcarskinje su imale 1:0 i 2:1 u setovima, no ni to nije omelo sjajne “Zmajice“ da stignu do preokreta i velike pobjede. Najefikasnije u bh. reprezentacije bile su Edina Begić i Dajana Bošković. Naredni meč BiH igra već sutra od 18 sati protiv reprezentacije Bugarske.

U grupi B nalaze se još Italija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska. Sinoć je Italija savladala Rumuniju sa 3:0.