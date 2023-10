Zoran Terzić odbio da vodi klupu Italije

Trofejni stručnjak Zoran Terzić neće preuzeti žensku odbojkašku reprezentaciju Italije. Iskusni trener je odbio ponudu i više nije među opcijama Italijana za novog selektora - saznaje "Adnkronos", a prenosi italijanski "Volleynews".

Tražio je nekoliko dana za razmišljanje, a onda je saopštio da je odlučio da ostane u Rusiji.

Kako se navodi u tekstu Odbojkaški savez Rusije je bio spreman da ga pusti. Njihov nacionalni tim nema aktivnosti u međunarodnim takmičenjima zbog ratnih sukoba u Ukrajini, pa je selektor svakako tu u neobičnoj poziciji.

Ipak, Terzić nastavlja da radi u Dinamu iz Kazanja i reprezentaciji, kao što je to bilo i do sada. Interesovanje Italije samo pokazuje koliko je cijenjen u svijetu. Bez obzira na to što je poziv odbijen, takve stvari ne mogu da ne prijaju pa čak i dokazanim stručnjacima kao što je on.

Italijanima preostaje da traže druge opcije, a kao glavno ime ponovo se pominje Hulio Velasko.

Predsjednik Odbojkaškog saveza Italije Đuzepe Manfredi je u izjavi za "Adnkronos" između redova potvrdio da je era Davidea Macantija završena, ali da se sa novim odlukama ne žuri, jer se reprerezentacija sastaje ponovo tek u maju.

Ima nasljednika će se uskoro znati, ali teško da će to biti već naredne nedjelje.

