Zvanično: Kelsi završio karijeru

Centar Filadelfije Džejson Kelsi ozvaničio je ono što se znalo još prije nekoliko nedjelja, a to je da odlazi u zasluženu penziju.

Ovu vijest Kelsi je objavio na konferenciji za medije održanoj upravo u gradu u kojem je proveo čitavu NFL karijeru. Da će se penzionisati već je bilo jasno u januaru kada su Iglsi ispali od Tampa Beja u vajld kard rundi, prenosi ’’Sport klub’’.

To the GOAT. Thank you, thank you, thank you. pic.twitter.com/N4TMP2LbHH