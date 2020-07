Aleksandar Milićević, novi rukometaš Borca: Cilj je napad na vrh

Za dojučerašnjeg rukometaša Leotara Aleksandra Milićevića (24) nije bilo dileme gdje će nastaviti karijeru, jer, kako kaže, poziv nekadašnjeg prvaka Evrope se ne odbija. Nova akvizicija banjalučkog Borca vjeruje kako je pred njim mnogo dobrih igara u redovima aktuelnog prvaka BiH.

Rođen je u Arilju (Srbija), a kao veoma talentovan prošao je skoro sve omladinske kategorije reprezentacije Srbije. Vjeruje kako će dolaskom u Banjaluku ispuniti kako svoja, tako i očekivanja velikana iz Banjaluke.

"Iskren da budem, imao sam tokom cele sezone ponuda ne samo iz BiH, nego i iz inostranstva, ali kada su me nazvali ljudi iz Borca, nisam dugo razmišljao, pre svega Borac je bivši evropski šampion, znam gde dolazim i radujem se saradnji. Tokom cele sezone su igrali jedan brz, precizan rukomet, svako je imao svoju ulogu i bilo ih je lepo gledati i igrati protiv njih", kaže Milićević, koji je jedno od prva dva pojačanja Borca, u paketu s njim iz Leotara je stigao i Vlado Draganić.

Kako njegove, tako i klupske ambicije su jasne, a to je borba za sve trofeje u bh. takmičenjima.

"Kad se obuče dres tako velikog kluba, cilj je samo jedan, a to je napad na vrh tabele, kako u ligi, tako i u Kupu. U bh. ligi gostujući tereni su vrući i sem velikog srca za pobedom, mora da se koristi i glava, brzo i pametno da se razmišlja, a to je dobro za mlade igrače jer se tu pokazuje ko je pravi", ističe novi lijevi bek Borca i dodaje:

"Što se tiče ambicija u Borcu, stavljam kao i uvek klub ispred individualne igre, kolektiv je uvek izbacivao pojedince, a ja volim kolektivnu igru, tako sam učen od malih nogu."

Prije nego li je zakoračio na bh. terene Milićevića je kao veoma mladog igrača put odveo u Izrael. Branio je boje ekipe Makabi Ramat Gane, a ranije je nosio dres Arilja, Sloge iz Požege i Novog Pazara. Priznaje da je odlazak u daleki Izrael bila pogrešna odluka, ali i da je naučio lekciju.

"Mogu reći da je meni dolazak u Trebinje dobro došao, jer je to bilo ono što meni treba, jer sam sezonu pre Leotara, sa 21 godinom igrao u Izraelu. Mogu slobodno da kažem da je to bio moj pogrešan korak i trebalo mi je opet vremena da se vratim na pravi put. Ali hteo sam da se oprobam u nečemu novom i posle Izraela sam naučio lekciju, a to je da znam zapravo šta neću u životu što se tiče moje karijere, bar sad u ovim godinama. I zato besplatan savet za neke nove klince, ne preskačite dva stepenika, jer će vas vratiti tri unazad", naglasio je srpski internacionalac.

Sa Aleksandrom smo se dotakli i reprezentacije. On je kao veoma talentovan igrao za mlađe selekcije Srbije, a sanja da jednog dana obuče i dres seniorske selekcije.

"To je, iskreno, san svakog sportiste koji je profesionalac. Ako neko ne želi da obuče dres svoje države, ne treba da se bavi sportom, tako da ću dati sve od sebe", zaključio je Milićević.