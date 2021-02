Aleksandar Milićević, rukometaš Borca: Uverili smo se da možemo

Rukometaši Borca poraženi su u prvoj utakmici osmine finala EHF Evropskog kupa od ekipe Gorenja (28:32), ali su došli do rezultata koji im daje nadu da u subotnjem revanšu u Banjaluci mogu izbaciti favorizovani tim iz Velenja.

Kada se u uzme činjenica da im je bila prva utakmica ove godine, da su imali problema sa povredama tokom priprema, te da su nasuprot sebe imali ozbiljnog protivnika koji je već imao tri takmičarske utakmice, Borac m:tel je pod palicom Veselina Vujovića pokazao karakter, kao i da ova ekipa ima glavu i rep, te da će u nastavku sezone izgledati sve bolje. Veći dio utakmice bio ravnopravan takmac protiv jedne od najboljih ekipa regiona, imao je tu crnu rupu krajem prvog i početkom drugog dijela, ali je uspio da se konsoliduje i izbjegne ubjedljiviji poraz.

Napad je izgledao bolje od odbrane, koja nije imala rješenje za krilne pozicije domaćina, kao i raspoloženog Aleksa Kavčića. Imalo je Gorenje plus 7 sve do 52 minute (29:22), a onda su hrabri Banjalučani koje je predvodio Nemanja Vučićević (9 golova) podigli nivo igre, “zategli” su odbranu i odmah se to odrazilo na rezultatu. Na kraju minus 4, a vrlo je moglo biti i manje je realan ishod nakon prvih 60 minuta igre u Sloveniji.

Borčevi igrači su na kraju sigurno shvatili da se mogu nositi sa Gorenjem, ali da se za nešto više greške moraju svesti na minimum.

“Kad se sagleda cela slika, može se reći da smo u igri još uvek, Četiri razlike nije nedostižno, ali smo izvukli pouke da protiv ovakve ekipe tehinčke greške moramo svesti na minimum. Mislim da smo malo posustali u odbrani, ekipa Gorenja je jedna mlada ekipa, koja ume da igra rukomet, igraju jedan brz i precizan rukomet i sve greške kažnjavaju. Sve što smo analizrali pre utakmice, to su i oni koristili na utakmici, nisu nas taktikom iznenadili. Jednostavno su bili raspoloženiji taj dan i pravili su manje grešaka”, kaže prvotimac Borca Aleksandar Milićević i dodaje:

“Ako dignemo odbranu u drugoj utakmici i svedemo greške na minimum, imamo šanse, ali nas čeka jako težak posao. Uverili smo se da možemo, analizraćemo, maksimalno skoncertisano ući u revanš i pokušati proći dalje. Još 60 minuta nas čeka, pa nek bolji pobedi”.

Revanš utakmica osmine finala Evropskog kupa između Borca i Gorenja igra se u subotu sa početkom u 18 sati.