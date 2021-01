Aleksandar Radosavljević više ne želi biti član bh. reprezentacije

Dvomeč protiv Estonije pokazao je brojne nedostatke u igri rukometne reprezentacije BiH, ali i probleme koji očito vladaju unutar bh. selekcije. Tako je sidro nakon Pirove pobjede u Bugojnu nad Estonijom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo digao pomoćni trener "zmajeva" Aleksandar Radosavljević, koji je odlučio da se više neće pojavljivati na reprezentativnim okupljanjima.

Radi se o treneru ekipe Sloge iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, koji u stvari u ovim kvalifikacijama "pokriva" selektora Bilala Šumana, koji, kao što je poznato, ne posjeduje licencu EHF master coach, a koju ima Radosavljević. Upravo je Šuman zbog ove činjenice bio na žestokom udaru pojedinih članova Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH koji su zahtijevali njegov odlazak po završetku prošlog Evropskog prvenstva, kada je bez licence vodio "zmajeve", a nakon čega je na adresu Saveza stigla novačana kazna. On ni do danas nije završio jedan dio ispita, pa je rješenje nađeno da u stručnom štabu bude trener sa licencom, kako RS BiH ne bi i dalje plaćao kazne EHF-u.

Međutim, kako stvari stoje, BiH u narednom meču protiv Austrije neće imati trenera sa odgovarajućom licencom, jer je, prema našim saznanjima, stručnjak iz Srbije digao sidro. On je nezadovoljan time što uopće nije uključen u rad reprezentacije, što u prevodu znači da ga Šuman ne pita ni za kakav savjet, te da je reprezentaciji mogao i morao dati mnogo više nego što je bio slučaj. Zbog svega toga Radosavljević je odlučio da okrene leđa Šumanu time što se više neće odazivati na pozive.

"Kada ste u stručnom štabu, očekujete da budete uključeni u rad i da budete aktivni, a to nije bio slučaj. Ja sam bio spakovao kofere posle prve utakmice u Estoniji, ali sam ipak odlučio da budem tu u Bugojnu. Jednostavno atmosfera nije kakva bih ja želeo i ne vidim se tu više. Ne želim da sa strane gledam nešto što ne valja i da budem deo toga. Niko me ništa nije pitao", rekao je Radosavljević i dodao:

"Ja smatram da se protiv Estonije moglo puno bolje, trebalo je biti sedam-osam razlike. Isto tako verujem da je BiH bolja i do Austrije. Ja sam bio tu iz dobre volje i da pomognem, potencijala i te kako ima, ali jednostavno nije to to."

Kako će se sve ovo odraziti u reprezentaciji, ali i samom Rukometnom savezu BiH, saznaćemo ubrzo, jer bh. rukometaše već početkom marta očekuje nastavak kvalifikacija i dueli protiv Austrije i Njemačke. Podsjetimo, Šuman je nedavno produžio ugovor sa RS BiH na još četiri godine, a predsjednik RS Republike Srpske Marinko Umičević je rekao da su za njegov ostanak bili uglavnom članovi UO iz bošnjačke komponente, te naglasio da je Šuman najveći krivac za loše rezultate bh. reprezentacije.