Amerikanci ismijavali rukomet, odgovorio im Luka Dončić

Amerikanci su u jednoj popularnoj emisiji na ESPN ismijavali rukomet kao sport.

Tvrdeći da SAD sa Lebronom Džejmsom i bivšim NFL kvorterbekom Džejom Katlerom osvojili zlato na Olimpijskim igrama.

Katler je prije nekoliko dana rekao da razmišlja da se s 36 godina počne baviti rukometom i pokuša da se kvalifikuje sa SAD-om na Olimpijske igre.

"Čuo sam da se taj rukomet igra na Olimpijskim igrama i mislim da bih bio dobar u tom sportu. Igra se s malom loptom kojom se dodaješ i onda je baciš u gol. To je kao dvoranski fudbal, osim što se igra rukama", rekao je Katler u jednom podkastu.

"Koliko tamo igrača igra, osam, je li tako? Ja mislim da biste ti, Lebron i Patrik Mahoums sami protiv bilo kojih osam igrača iz drugih zemalja osvojili zlato", odgovorio mu je voditelj, a Katler je nastavio: "Mislim, pogledajte taj sport. Sve ekipe na gol stavljaju neke stare tipove koji napamet dižu ruke kad lopta ide prema njima. Nekad ih pogodi, nekad ne. Ma, moram ući u naš tim".

