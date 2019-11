Ana Petrović oporavlja se od teške povrede: Vratiću se još jača

Teška povreda spriječila je mladu i talentiranu rukometašicu Katarine Anu Petrović (16) da ove sezone nastavi tamo gdje je stala prošle, kada je sa svega 15 godina dominirala bh. premijerligaškim terenima. Tinejdžerica iz Mostara ove sezone neće moći pomoći svojim saigračicama na terenu s obzirom na to da povreda prednjeg križnog ligamenta zahtijeva višemjesečno mirovanje.

Veliki peh je zadesio mladu Mostarku ovog ljeta na pripremama juniorske reprezentacije BiH pred Evropsko prvenstvo B divizije, gdje je kao najmlađa trebalo da bude jedna od uzdanica "zmajica" u Bugarskoj. Danas se po mnogima najtalentovanija rukometašica Premijer lige BiH oporavlja od teške povrede i jedva čeka da se vrati na rukometni teren.

"Ovu sezonu preskačem jer sam ozlijedila koljeno na pripremnoj utakmici za reprezentaciju BiH, točnije imam povredu prednjeg križnog ligamenta. Povratak na teren ne znam sa sigurnošću kada će biti, ali nadam se već sljedeće sezone", kaže velika nada bh. rukometa.

Uprkos teškim trenucima i šoku koji je doživjela, posebno u ovoj životnoj dobi, Ana Petrović nije klonula duhom. Svjesna je da je pred njom dug oporavak, nakon kojeg se nada da će se ponovo vratiti velikoj ljubavi - rukometu.

"Ozljede u ovoj godini su mi stvorile malu prepreku, no sigurna sam da ću sve to izgurati i vratiti se rukometu još jača", poručuje Petrovićeva.

O kakvom se biseru radi govori podatak da je u prošloj sezoni kao petnaestogodišnjakinja bila među najboljim strijelcima elitnog ranga bh. rukometa. Dugo je bila vodeći strijelac lige, a na kraju je na 18 utakmica postigla 193 pogotka i našla se na petom mjestu. Ana je u prosjeku postizala 10,7 golova po meču.

"Prošla sezona bila je uspješna kako za mene, tako i za moju ekipu. Jedna smo od mlađih ekipa u ligi pa sam zadovoljna našim rezultatima, no smatram da možemo ciljati i više. Što se tiče ove sezone mislim da nismo startovale baš najbolje, no mlade smo i ima dosta mjesta za napredak. Vjerujem da moja ekipa može dosta bolje, a kako ne mogu pomoći na terenu, bodrim ih glasno s tribina", naglašava Ana Petrović i dodaje:

"Moja karijera je poprilično kratka, no zadovoljna sam kako je to do sada teklo. Ambicije, kao i svaki mladi sportaš, imam. Želja mi je postići neke značajnije rezultate u rukometu, doći do razine svjetskog rukometa, samo da me zdravlje posluži".

Inače, Katarina se nakon šest odigranih kola nalazi na pretposljednjem, 11. mjestu na tabeli sa dva boda. U prošlom kolu zbog neodlaska ekipe na utakmicu protiv Jedinstva iz Brčkog oduzet im je jedan bod.