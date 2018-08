Asih Šahman: Suspenzije neće biti

Ispoštovaćemo sve što traži Evropska rukometna federacija (EHF) kojoj će biti upućeno pismo o tome šta smo do sada uradili, a urađeno je mnogo toga, tako da nema bojazni od suspenzije i sankcija EHF-a, rekao je predsjednik Rukometnog saveza Federacije Asim Šahman nakon novog sastanka rukovodstva dva entitetska saveza u Doboju.

Osnivači RS BiH, Rukometni savez Republike Srpske i RS FBiH dogovorili su se da će vanredna sjednica Skupštine RS BiH biti održana 26. avgusta u Sarajevu, kao i da nova sezona počinje 22. i 23. septembra.

To je šest dana poslije isteka roka koji je EHF (20. avgust) dao da se riješi krizna situaciju ili će uslijediti sankcije koje bi uključile i zabranu nastupa reprezentativnih selekcije na međunardonoj sceni.

"Dali smo zaduženje Almi Čengić, koja će u budućem periodu biti uposlenica Saveza, da se pismom obrati EHF-u i upozna ih sa novim detaljima. Treba znati da se nalazimo u kompliciranoj državi u kojoj ne ide sve tako brzo. Međutim, kada pošaljete pismo potpisano od dva entitetska saveza, vjerujem da će ono biti uvažano. U svakom slučaju, u Doboju smo sve usaglasili, tako da očekujemo da predstojećoj sjednici Skupštine prisustvuju svi delagati", kaže Šahman i dodaje:

"Na sve tri strane postoji odlučnost da izađemo iz krize. Uskoro ćemo tražiti novi sastanak u Ministarstvu civilnih poslova BiH zbog ID broja i vjerujem da ćemo naći model da i to riješimo. Do tada ćemo osnovati dva udruženja gađana, jedno za klubove, drugo za reprezentacije, kako bismo mogli poslovati. To bi bilo sve privremeno dok ne dobijemo porezni broj."

U ovim teškim trenucima rukometni radnici koji pokušavaju pokrenuti sve sa mrtve tačke očekuju pomoć, kako Olimpijskog komiteta BiH, tako i same države. Pronađene su i privremene kancelarije Saveza, čije će sjedište i dalje biti u Sarajevu. U Doboju je u utorak održana i sjednica Upravnog odbora RS RS, na kojoj je Elvis Jaćimović razriješen dužnosti generalnog sekretara Saveza, a u narednih 60 dana ovu funkciju obavljaće Dana Vučković.

Takođe, odlučeno je da takmičenje u Prvoj ligi RS startuje 22. septembra, za komesara takmičenja muške lige izabran je Zoran Anušić, a ženske Bojan Kovačić.

"Bio je ovo konstruktivan sastanak poslije kojeg sam još veći optimista za budućnost rukometa. Sada sam potpuno siguran da za ovaj popularni sport dolaze mnogo bolji dani", rekao je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza RS.