Austrija i Estonija ključne za Euro

Evropska rukometna federacija (EHF) promijenila je termine odigravanja utakmica kvalifikacija za Euro 2022, pa je poznato da je pred rukometnom reprezentacijom BiH u 2021. godini dosta zgusnut raspored.

Bh. rukometaši odigrali su jedan meč i to onaj s Njemačkom (21:25), dok je duel s Austrijom, zakazan za 8. novembar, odgođen. Na zvaničnoj internet stranici EHF-a duel BiH - Austrija zakazan je za 8. mart. Dvije utakmice s Estonijom, koje je trebalo da budu igrane krajem marta i početkom aprila, sada su, prema novom rasporedu, zakazane za januar. No, selektor Bilal Šuman ističe da mu to ne remeti previše planove te da je najvažnije da je većina reprezentativaca preboljela kovid-19.

"Nama je, realno gledajući, za plasman na Evropsko prvenstvo potrebna pobjeda kući nad Austrijom i u oba duela s Estonijom, kad god se oni igrali. Analizirao sam preostalih sedam kvalifikacionih grupa i tamo nisam vidio niti jednu ekipu koja konkuriše za treće mjesto da bi mogla oduzeti neki bod od dvije najjače selekcije. Tako da, uz duele s Estonijom, utakmicu s Austrijom i dalje vidim kao ključnu za naš odlazak na Euro, bez obzira na to što je promijenjen termin", istakao je Šuman za Anadoliju.

Selektor navodi da je prvobitno planirao bh. rukometaše okupiti iza Nove godine, ali je nakon saznanja da u Estoniju moraju otputovati tri dana prije utakmice, koja će se igrati 6. januara, odlučio to učiniti 29. decembra.