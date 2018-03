Banjalučani žele da prekinu niz od tri poraza: Slavija za izlaz iz krize

Rukometaši bh. šampiona Borac M:tela pokušaće protiv Slavije da prekinu niz od tri poraza u Premijer ligi BiH. Duel 18. kola biće igran u banjalučkoj dvorani "Borik", u subotu od 19 časova.

"Slavija je dobar protivnik i sa nekoliko pojačanja u polusezoni neće biti lak zalogaj kao što neki misle. U prvom dijelu smo pobijedili Slaviju sa šest golova razlike, sada će biti drugačija utakmica, ali ne sumnjam u naš kvalitet bez obzira na prethodne utakmice. Posvetili smo se ovoj utakmici i ona je trenutno najvažnija za nas kako bismo se vratili na pobjednički put", rekao je Bojan Unčanin, trener Borca, dodajući da se Srđan Mijatović vraća u tim, dok neće računati na Mihaila Stošljevića.

Rukometaš banjalučkog kluba Armin Marić istakao je da je Borac favorit, da je tim dobro radio ove sedmice, da će nastup Deana Šešića mnogo značiti kao i da će doprinijeti većoj rotaciji.

I trener Slavije Boris Tešanović smatra da je Borac favorit.

"Očekujem tešku utakmicu. Borac jeste u rezultatskoj krizi i lošoj seriji, te je pod pritiskom da odigra dobro pred domaćom publikom, ali je favorit i tim koji se neće predavati do kraja lige. Mi smo u dobroj formi, dobili smo tri utakmice zaredom. Idemo rasterećeno u Banjaluku i da se nadigravamo. Remi ili pobjeda bi nam dosta značili, ali i u slučaju poraza neće biti ništa strašno", rekao je Tešanović.

Posjetioce u dvorani "Borik" očekuju pokloni, biće nagradna igra, a "Soković sport" poklanja dva bicikla za najmlađe.

Vladimir Branković, direktor Borca, istakao je da je klub obnovio saradnju sa kompanijama "Vitaminka" i "Perutnina Ptuj". Podsjetio je i da je klub vratio više od 1.800.000 KM duga, a osvrnuo se i na nedavne navode bivšeg igrača Srđana Trivundže da klub nema strategiju te da su pojedini rukovodioci kluba javne nastupe u ime RK Borac shvatili kao priliku za ličnu promociju.

"Ne bih davao na značaju ljudima koji su voljeli Borac do zadnje marke ugovora. Trivundža je imao ugovor sa Borcem na 324.000 KM za tri godine. To je najplaćeniji ugovor u Borcu i ja s tim nemam problem. On je oprostio 20.000 KM i hvala mu na tome, ali kada smo kod brojki Branislavu Obradoviću i Mariju Blaževiću je klub dugovao po 70.000, a oprostili su po 30.000", rekao je Branković.

Parovi 18. kola, subota: Maglaj - Vogošća PH, Borac M:tel - Slavija, Derventa - Kakanj, Goražde - Izviđač CO, Bosna S - Bosna Centrotrans, Sloga - Konjuh. Sve utakmice se igraju od 19 časova, a slobodan je Zrinjski.

Premijer liga BiH

1. Vogošća 16 14 1 1 446:359 43

2. Izviđač 16 13 0 3 461:368 39

3. Zrinjski 16 12 0 4 474:415 36

4. Borac 15 9 1 5 410:364 28

5. Konjuh 15 8 1 6 413:396 25

6. Bosna 15 7 1 7 393:368 22

7. Sloga 16 7 1 8 452:480 22

8. Maglaj 15 7 0 8 393:393 21

9. Slavija 16 6 1 9 447:513 19

10. Goražde 16 5 1 10 422:461 16

11. Derventa 16 4 3 9 395:418 15

12. Kakanj 16 2 1 13 465:548 7

13. Bosna S 16 2 1 13 414:502 7