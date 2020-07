Benić potpisao za Vogošću

Novo ime RK "Vogošće" je desno krilo Ivan Benić koji dolazi iz RK "Slavija".

Benić je bio i kapiten Slavije, te jedan od najboljih strijelaca te ekipe. Sezonu 2014/2015 nastupao je za Lokomotivu iz Brčkog.

Da je veoma talentovan dokazuje i njegov nastup za reprezentaciju BiH mlađe kategorije.

Fetah Kadrić, predsjednik RK "Vogošća", za Ivana ima samo riječi hvale.

"Ivan je prije svega odgojen i pristojan momak. Odličan je igrač i veliki talenat. Nema sumnje da će se uklopiti u našu ekipu i da će dati svoj doprinos na treninzima i utakmicama. Svi mu želimo dobrodošlicu u klub, da ga zdravlje posluži i da opravda naše povjerenje", rekao je Kadrić.

Benić je istakao da mu je prvenstveno drago što je postao član RK "Vogošća".

"Što se tiče kluba privukle su me ambicije koje ovaj klub ima već duži niz godina i stabilnost koju održavaju ljudi u ovom klubu. Osjetio sam da bi prelaskom u RK“Vogošća“ mogao napredovati i otići na viši nivo u igračkom smislu. Nadam se da će zdravlje da me posluži, kao i ostale saigrače da zajedno dođemo do željenog cilja", rekao je Benić.