Besa pala u „Boriku“: Velika pobjeda Borca za evropsko proljeće

Rukometaši Borca izborili su evropsko proljeće i plasirali se u osminu finala EHF Evropa kupa nakon što su večeras u „Boriku“ ostvarili veliku pobjedu protiv ekipe Bese iz Peći. Banjalučani su slavili sa 23:20 i tako nadoknadili minus dva iz prvog meča (22:24) odigranog prošle sedmice.

Kako se i očekivalo viđena je velika borba tokom cijeli 60 minuta igre nakon kojih su se na kraju radovali domaći rukometaši koji su znali proslaviti plasman u Top 16 Evropa kupa.

Bh. šampion je sjajno otvorio meč i poveo sa 5:0, vrlo brzo je bilo i 6:1, najviše zahvaljujući sjajnom Bojanu Ljubišiću koji je odbranio dva sedmerce. Ipak, gosti su se uspjeli da se oporave, a sredinom prvog dijela potpuni muk u „Boriku“ nakon što se teže povrijedio golman Ljubišić, koji je iznesen sa parketa.

Tu nije bio kraj mukama Banjalučana obzirom da je van terena takođe zbog povrede morao i Marko Lukić. Sve je to iskorsitila Besa koji je u jednom trenutku i povela, ali puleni Mirka Mikića su do kraja prvog dijela uspjeli da pređu u vodstvo i na odmor odu sa golom viška (11:10).

Početak drugog dijela ponovo je pripao Borčevim rukometašima. Sa dva gola Puljizovića domaći su otišli na ugodnih plus 4 (14:10). Povrijeđenog Ljubišića sjajno je mijenjao Subotić koji je skinuo nekoliko opasnih udaraca gostiju, koji uspjevaju da dođu ponovo na dva gola zaostatka (14:16). U 45. minuti je bilo 18:15 za Borac, te je uslijedio dramatičan finiš obzirom da je kosovski tim prošle sedmice slavio sa dva razlike.

Besa je uspjela smanjiti na gol zaostatka desetak minuta prije kraja. Miloš Nježić je četvrtim golom vratio plus dva (20:18) kaznivši veliki promašaj gostiju koji su imali zicer za poravnanje. Vladala je velika nervoza, a samim time je viđen i veliki broj grešaka na obje strane. U 57. minuti Nježić ponovo pogađa za 21:19, to je bio rezultat za prolaz dalje. Zatim je Subotić stigao do devete odbrane, Dakić je promašio novu šansu za tri razlike, ali u novom napadu junak meča Nježić je u 58. minuti pogodio za 22:19. Sve je bilo jasno kada je sjajni Subotič skinuo novi zicer i tada se domaćim smiješila velika pobjeda.

Tačku na i stavio je Nježić koji u 59. minuti pogodio za 23:19. Najefikasniji u redovima Borca bili su Miloš Nježić sa sedam i Milan Dakić sa pet golova, ali treba istaći da su svi igrači dali sve od sebe za plasman u osminu finala.