Bh. rukometaši: Pokazaćemo da zaslužujemo Euro

Ako je neko zaslužio da kompletira nastupe na dva velika takmičenja (Svjetsko i Evropsko prvenstvo) i time postane jedina bh. selekcija kojoj je to zasad uspjelo, onda je to rukometna reprezentacija BiH.

Bh. rukometaši su trijumfom nad Češkom (24:23) osigurali prvi nastup na šampionatu Starog kontinentna, koji će u januaru biti održan u Austriji, Norveškoj i Švedskoj.

Neopisivo slavlje, poneka suza radosnica u Ostravi i saznanje da su izborili istorijski plasman na Euro najbolje pokazuju koliko rukometnim "zmajevima" znači ovaj uspjeh. Samo oni znaju šta su prošli posljednjih godina dolazeći na okupljanja reprezentacije, koja je bila prepuštena sama sebi. Ipak, sve su to ostavili po strani, prvo poraze u baražima protiv Danske, Norveške i Češke (za EP), a zatim silne probleme u kojima se već godinama nalazi Rukometni savez BiH, putovanja autobusima, davanje vlastitog novca za smještaj, pa do izbacivanja iz baraža za SP zbog famoznog printera u Tuzli.

Za razliku od drugih bh. reprezentacija, iako su oduvijek imali najslabije uslove, redovno su se odazivali pozivima selektora Bilala Šumana, koji im je od prvog dana vjerovao i koji je znao da će doći trenutak kada će svi zapljeskati generaciji Nikole Prcea, Mirsada Terzića, Benjamina Burića, Marka Panića i ostalih "zmajeva", čiji odnos prema dresu treba da bude primjer svima u BiH.

U Češkoj su, baš kao i u Bjelorusiji na startu kvalifikacija, pokazali koliko vrijede. Kad je najviše trebalo, ponovo su ostavili srce na terenu, što ih je na kraju nagradilo dramatičnom pobjedom, u kojoj je blistao veteran Nikola Prce (10 golova), a koju je zaključio Ivan Karačić sjajnim golom 30 sekundi do kraja.

"Čestitao bih još jednom momcima za ovo što su uradili. Sada se sve završilo, ispunili smo cilj i misija je kompletirana. U oktobru nas čekaju kvalifikacije za SP, a u decembru ćemo biti zajedno da se što bolje spremimo za EP. Prioriteti su sada drugačiji, želimo novi iskorak, a to je da se plasiramo u drugi krug na Evropskom prvenstvu. To će biti cilj", rekao je selektor Šuman po povratku u Sarajevu, gdje je bio organiziran dočekat za "zmajeve".

Nikola Prce, jedan od junaka pobjede u Češkoj, naglasio je da je izuzetno bitno da su sami sebi obezbijedili plasman bez pomoći drugih reprezentacija, te da je plasman na EP velika stvar za njih i bh. rukomet.

"Napokon smo i mi zaslužili da nas ispratite na dostojan način. Uvjeren sam da EP neće biti samo naša prolazna epizoda. Pokazaćemo da zaslužujemo igrati na Evropskom prvenstvu", istakao je Karačić, koji je dodao da je bio neopisiv osjećaj kada je u posljednjim sekundama pogodio za pobjedu. Benjamin Burić je poručio da ovaj uspjeh treba da bude injekcija za nešto novu u bh. rukometu, koji je pao na niske grane.

Tako su nakon 96 utakmica završene kvalifikacije, kroz koje se 20 selekcija pridružilo zemljama domaćinima i Španiji, koje su direktno izborile plasman na Euro. Posljednji voz su uhvatile i selekcije Srbije, koja je nakon pravog trilera u Novom Sadu savladala Švajcarsku (32:31) i tako baš kao BiH prošla kao jedna od najbolje trećeplasiranih selekcija, te Crna Gora, koja je bila ubjedljiva protiv Ukrajine (27:21). Ranije su plasman obezbijedile i preostale tri reprezentacije iz regiona (Hrvatska, Slovenija, Sjeverna Makedonija).

Evropsko prvenstvo za rukometaše biće održano u Austriji, Norveškoj i Švedskoj od 10. do 26. januara naredne godine.

Jakosni šeširi

Sada će sve oči biti uprte u Beč, gdje će se 28. juna održati žrijeb grupa za EP 2020. godine. Bh. selekcija će biti svrstana u posljednji, četvrti jakosni šešir, a za protivnike neće moći dobiti Švajcarsku, Poljsku, Srbiju, Holandiju i Ukrajinu, reprezentacije koje će biti u četvrtom šeširu. Nositelji će biti Hrvatska, Španija, Švedska, Njemačka, Mađarska i Francuska, dok će drugi jakosni šešir činiti Norveška, Danska, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Češka Republika i Rusija, a treći Austrija, Portugal, Bjelorusija, Island, Latvija i Crna Gora.

Ko će nagraditi igrače?

Rukometni savez BiH nije u mogućnosti da nagradi bh. reprezentativce novčanim sredstvima povodom odlaska na Euro 2020. Razlog je taj što krovni savez već godinama nema svoj ID broj, zbog kojeg im je račun blokiran i zbog kojeg niti na jednu adresu ne mogu aplicirati za dobijanje sredstava.

"Euforija će trajati još par dana, ako u tom periodu ništa ne iskoristimo, mislim da se ništa neće mijanjati. Potrebna nam je podrška svih u državi. Najbitnije je da nam omoguće ID broj, s kojim se mi, ponavljam, nećemo odreći dugova, nego ćemo napraviti reprogram dugovanja. Neka bude barem privremen, samo tražimo priliku da vide kako će sve funkcionisati. Ovako ne možemo ništa, uradili smo šta smo mogli. Očekujemo da Vijeće ministara BiH donose odluku da se nagrade svi igrači i treneri zaslužni za ovaj uspjeh", rekao je član Upravnog odbora RS BiH Asim Šahman.

Umičević: Čestitka i kritika

Predsjednik Rukometnog saveza BiH Marinko Umičević čestitao je igračima i stručnom štabu rukometne reprezentacije BiH te članovima Upravnog odbora Saveza na prvom plasmanu na Evropsko prvenstvo, ali i upozorio da selektor Bilal Šuman zloupotrebljava poziciju i od velikog uspjeha pravi ličnu promociju. Kako je naveo, Šuman, koji nema ni ugovor s reprezentacijom, organizuje doček u svojoj režiji i poručuje da mu ne treba niko iz Upravnog odbora.

"To je neprihvatljivo, jer on ugovara prijem u Vladi Kantona Sarajevo, koja od početka kvalifikacija nije dala ni fening za reprezentaciju, već samo obećanja. To je zloupotreba reprezentacije i tražiću njegovu odgovornost za takvo ponašanje. Šuman ne dozvoljava da imamo ekonoma, sportskog direktora i tim koji bi brinuo o reprezentaciji, već nam samo pravi probleme, ponaša se kao da je on menadžer i kao da je to njegova privatna prćija, što je neprihvatljivo i za svaku osudu i tražiću njegovu odgovornost", poručio je Umičević.