Bh. rukometaši pred nastavak kvalifikacija: Dvije pobjede jedina opcija

Rukometna reprezentacija BiH u srijedu i nedjelju nastavlja kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2022. godine. Pred "zmajevima" je dvomeč s Estonijom, protiv koje će imati imperativ pobjede ukoliko žele ostati u trci za plasman na Euro.

Bh. rukometaši definitivno moraju biti na oprezu protiv autsajdera Grupe 2, s obzirom na to da su se sa posljednjeg gostovanja u Estoniji vratili sa porazom, a to je bilo u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. (25:29). Nakon uvodnog poraza u Njemačkoj (21:25), kada je selektor Bilal Šuman imao velikih problema oko sastavljanja ekipe zbog virusa korona, zbog kojeg je odgođen meč protiv Austrije, situacija je sada znatno bolja za bh. tim. Bh. selektor će na raspolaganju imati snažan tim, koji je po svim parametrima kvalitetniji od Estonaca, koji su, podsjetimo, u prva dva kola upisali dva poraza (Njemačka, Austrija), ali to će morati potvrditi na terenu.

S eventualne dvije pobjede i osvojena četiri boda BiH bi se ravnopravno upustila u trku za drugo mjesto i tako sa velikim samopouzdanjem dočekala okršaje protiv Austrije, glavnog konkurenta, u martu. Šuman je na put poveo 16 igrača, a to su: Benjamin Burić, Admir Ahmetašević, Alen Ovčina, Mirko Herceg, Marin Vegar, Nikola Prce, Mirsad Terzić, Dino Hamidović, Josip Perić, Marko Tarabochia, Dejan Malinović, Marko Panić, Ibrahim Haseljić, Vladimir Vranješ, Igor Mandić i Gafar Hadžiomerović.

Utakmica trećeg kola između Estonije i BiH igra se u srijedu u gradu Polva, s početkom u 18.30, dok je revanš zakazan za nedjelju (10. januara) u Bugojnu (20 sati). U okviru iste grupe dvomeč će odigrati Njemačka i Austrija. Na Evropsko prvenstvo, koje će se 2022. godine održati u Slovačkoj i Mađarskoj, plasiraće se prva i druga selekcija iz svake od osam kvalifikacionih grupa, te četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Plasman na Euro 2022. osiguran je domaćinima Slovačkoj i Mađarskoj te aktuelnom šampionu Španiji i drugoplasiranoj Hrvatskoj.

Inače, kvalifikacije se nastavljaju i u ostalim grupama. U utorak je Srbija u okviru Grupe 1 odigrala prvi od dva meča protiv favorizovane Francuske (drugi se igra u subotu u Francuskoj). Crnu Goru u Grupi 8 čeka dvomeč protiv snažne Švedske, a Slovenija će odraditi utakmice protiv Nizozemske (Grupa 5).