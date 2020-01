Bh. rukometaši se vratili u Sarajevo: Pokazali da imaju potencijal

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas se vratila u Sarajevo nakon debitantskog nastupa na Evropskom prvenstvu. Bh. tim je u Grupi "D", koja se igrala u Trondheimu, pretrpio tri poraza od Norveške, Portugala i Francuske. Time je BiH zauzela posljednje mjesto u grupi, ali selektor Bilal Šuman i njegovi izabranici nisu se razočarani vratili u domovinu.

Naprotiv Šuman smatra da su na neki način ispunili cilj, jer su započeli ciklus u kojem se nada da će ostvariti kontinuitet igranja na velikim takmičenjima. Za tako nešto neophodno je iskustvo, koje su bh. igrači po prvi put imali priliku skupiti na Evropskom prvenstvu.

"Ova naša reprezentacija, ovi naši momci sigurno imaju potencijal i kvalitet da možemo da budemo učesnici svih velikih takmičenja, evropskih i svjetskih. Ubrzo nas očekuju predbaraž i baraž u aprilu i junu mjeseci i vidjećemo kako to izgleda. Što se tiče Trondheima bilo je mnogo dobrih stvari, naravno bilo je i stvari koje moramo popraviti. Mogu da budem zadovoljan našom odbranom šest protiv šest. Kada igramo protiv bilo koje selekcije svaka se namučila s nama, nije im bilo lako, to je bio jedan od boljih segmenata naše igre i naši golmani su bili na svom nivou", kazao je Šuman i dodaje da u pozicionom napadu ima dosta toga na čemu treba raditi, posebno na smanjenju broja neiznuđenih grešaka.

Svaku grešku izuzetno kvalitetni protivnici su kažnjavali, pa je to, prema mišljenju Šumana, jedan od glavnih razloga zbog kojih su pretrpjeli tri poraza.

"Osjetili smo kako izgleda. Mislim da kvalitet postoji. Moglo je to biti puno bolje, ne samo rezultatski. Imali smo utakmicu protiv Portugala u kojoj smo bili blizu. Imamo osjećaj da smo uspjeli sami sebe pobijediti, mogla su to biti prva dva boda na Evropskom prvenstvu. Međutim, ispalo je tako kako je ispalo", kazao je selektor bh. tima.

Istakao je da nema nikakvih primjedbi na momke, te da su u utakmica sa Norveškom i Francuskom, koje spadaju u sami vrh svjetskog rukometa, pokazali da znaju igrati rukomet.

"Bila je ogromna želja, pokazali su to, i borbenost i volju. Možda smo u toj ogromnoj želji i izgorjeli. Možda je to moglo da izgleda i drugačije, naročito se vraćam na utakmicu s Portugalom. Međutim, osjetili smo kako izgleda Evropsko prvenstvo, ako Bog dan biće ih još. Sljedeći korak je taj baraž za Svjetsko prvenstvo i vidjećemo kako će to izgledati. Što se tiče momaka biće u i možda nekih novih lica", veli Šuman.

Pojasnio je da je Muhamed Toromanović, koji je skoro dvije decenije nosio dres reprezentacije, odlučio da se oprosti, a potom je i demantovao informaciju koja se pojavila u javnosti prema kojoj je trener u stručnom štabu Danac Lasse Boesemn odlučio da završi saradnju sa bh. selekcijom.

Marko Panić, desni bek Bres Meshkova i BiH imao je odlično Evropsko prvenstvo na kojem je potvrdio da ima izuzetan kvalitet.

"Svi su već rekli u kakvoj smo grupi bili, Francuska, Portugal Norveška. Mislim da su to odlične reprezentacije, pogotovo Portugal koji je iznenadio sve. Dvije-tri godine stvarno ulažu u rukomet, to se vidi kroz evropska takmičenja. Što se tiče nas mislim da smo pokazali da se u BiH igra dobar rukomet. Trebamo te tehničke greške svesti na minimum, to nas je koštalo tih poraza. Ali, sve u svemu mogu biti zadovoljan, jer svaka ekipa protiv koje ćemo igrati u sljedećim kvalifikacijama i velikim takmičenjima mislim da će se dobro spremiti i neće nas podcijeniti", kazao je Panić i optimistički prognozirao da će BiH igrati na narednom Svjetskom prvenstvo 2021. godine u Egiptu.

Najiskusniji bh. reprezentativac Nikola Prce, koji je s 39 godina odigrao veoma dobar turnir, nije mogao potvrditi da li će ili ne u budućnosti nositi državni dres, jer, kako je pojasnio, to zavisi od mnogo faktora.

"Znali smo odmah čim su bile izvučene grupe da smo u nezavidnoj situaciji, da smo sa stvarno dvije vrhunske ekipe i Portugalom, koji je najviše napredovao zadnjih godina. To su pokazali sada u utakmicama sa Francuskom, Norveškom i s nama. Tu smo donekle imali šansu, nismo je iskoristili. Mislim da smo sami prije odlaska na ovo Evropsko prvenstvo, imali nadu neku, ali eto zapala nas je ta teška grupa. Dali smo sve od sebe, šanse uvijek ima. Mi smo svoje šanse tražili u prve dvije utakmice sa Norveškom i Portugalom", rekao je Prce i dodao da su uz malo sportske sreće u žrijebu grupa mogli napraviti bolji rezultat na Evropskom prvenstvu.

Iz grupe "D" u drugi krug EURO 2020 plasirali su se domaćin Norveška i Portugal, dok se uz BiH kući neočekivano vratila i Francuska.