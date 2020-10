Rukometaši Borac m:tela ostvarili su drugu ovosezonsku pobjedu u Premijer ligi.

Nakon trijumfa u Tuzli nad Slobodom, Banjalučani su danas u okviru 2. kola elitnog bh. takmičenja bili sigurni u svom "Boriku" protiv ekipe Krivaje, a puleni Mirka Mikića su slavili rezultatom 35:24.

Domaći su tokom cijelog meča kontrolisali igru, a na poluvrijeme su otišli a plus šest (17:119. Do kraja su rutiskom igrom povećavali prednost za konačnih plus 11.