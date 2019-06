Borac ide po krunu

​Rukometaši Borac M:tela u subotu (20 časova) će na gostovanju kod Izviđača u Ljubuškom imati prvu priliku da se domognu pete titule šampiona BiH.

Banjalučani su slavili u prvom meču finalne serije plej-ofa (25:23), a, kako kažu, pitanje prvaka žele da riješe već pred ljubuškim navijačima.

Iza "crveno-plavih" je duga i naporna sezona, u kojoj su odigrali više zahtjevnih mečeva.

"Izviđač je pod pritiskom i sigurno je da će se boriti da dođe i do trećeg meča, kojeg bi opet igrali na svom terenu. Očekuje nas najteži meč, jer su obje ekipe potrošene mentalno, zbog čega sam i smanjio intenzitet treninga. Odigrali smo 52 utakmice, što je za naše uslove zaista previše i sad moramo da izvučemo posljednje atome snage kako bismo slavili. Svi mi, igrači i stručni štab, želimo da završimo finale što prije i da ostvarimo pobjedu u drugom duelu te završimo sezonu na sjajan način. Imamo širinu u igračkom kadru i u svakom meču neko drugi iskoči u prvi plan. To je uz karakter ove ekipe veoma važno. Mislim da je naša prednost i to što nismo doživjeli poraz u duelu s njima. Imamo dvije pobjede i remi, a oni će sigurno željeti da pred svojim navijačima dođu do trijumfa", kazao je Mirko Mikić, trener Borca.

Bek Banjalučana Srđan Mijatović, koji nakon ove finalne serije napušta Borac i ide u Španiju, kaže da je njegov tim u prednosti, ali da ništa nije gotovo.

"Daćemo svoj maksimum u ovom meču jer niko ne želi da dođe do treće utakmice. Naša prednost u odnosu na njih je činjenica da smo cijele sezone igrali utakmice, dok su oni imali pauzu poslije SEHA lige. Izviđač se dizao tokom sezone, sada su na vrhuncu, ali vjerujem da smo mi iskusniji i smatram da možemo da završimo ovu sezonu kako treba", kaže Mijatović.

Iz tabora Izviđača najavljuju da će učiniti sve da izjednače rezultat u finalnoj seriji i onda iskoriste što će i u majstorici imati prednost domaćeg terena.

"Borac vodi 1:0 u seriji, a mi smo proteklih dana učinili sve da se što bolje spremimo. Ekipa će dati sve od sebe da pobijedimo u toj utakmici i ja se nadam da će tako biti. Borac je iskusnija momčad, možda će to na kraju presuditi, ali sigurno nemaju veću želju da dođu do naslova prvaka od nas", rekao je trener "skauta" Mario Bjeliš i dodao:

"Svi su govorili da ćemo ispasti puno ranije, i u Kupu BiH, i u prvenstvu. Ali, mi se nismo obazirali na te priče. Mi smo radili, radili i samo radili i, evo, ovo nam je drugo finale ove sezone. Borac je iskusniji, možda će to na kraju presuditi, ali sigurno nemaju veću želju da dođu do titule od nas".

Ako Izviđač bude slavio, odlučujući treći meč je u srijedu u Ljubuškom.