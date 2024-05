Borac nakon drame izborio finale Kupa BiH

Rukometaši Borac m:tel plasirali su se u finale Kupa BiH nakon što su večeras u “Boriku“ koji je domaćin završnog turnira savladali ekipu Gračanice sa 29:26 .

Crveno-plavi će se sutra naveče u Banjaluci za trofej boriti protiv ekipe Leotara koja je ranije danas u prvom polufinalu pobijedila ekipu Konjuha 30:27.

U 15. minuti Borac je imao plus 2 (7:5) nakon serije od 3:0. Nebojša Grahovac je u tim trenucima imao već šest odbrana, dok je Nedim Hadžić imao tri, a Vladan Đurđević dva gola. Tim Irfana Smajlagića je držao tu prednos sve do samog finiša, ali su Gračanlije ipak uspjele poravanati, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 14:14.

Na startu drugog dijela gosti u trenucima kada su Banjalučani imali dva igrača manje otišli na plus 2 (16:14). Vodili su sve do 44. minuti kada domaći dolaze do poravnanja (20:20), a minut kasnije nakon dužeg vremena vraćaju vođstvo (21:20).

U 52. minuti crveno-plavi idu na plus 2 (23:21) nakon novog gola Hadžića, a ubrzo je bilo 25:22. Ipak, gosti u 58. minuti dolaze na minus 1 (25:26) i uvode meč u dramatičnu završnicu. Ali onda ponovo na scenu stupa Hadžić koji desetim golom vraća dva gola prednosti. Ostao je Borac sa igračem manje, gosti promašuju zicer i to je bio kraj nadanja. Borac je uspio da dođe do velike pobjede koja ih je dovela na prag osvajanja trofeja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Hadžić sa 10 golova, dok su važnu ulogu na golu imali prvo Grahovac, a zatim i Subotić.

Veliko finale između Borca i Leotara igra se u nedjelju naveče sa početkom u 20:30 časova.

