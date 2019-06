Borac traži zaštitu od RS BiH

Rukometaši Izviđača i Borac M:tela u majstorici će odlučivati o tituli prvaka BiH, a Banjalučani su zatražili zaštitu od Rukometnog saveza BiH i izjašnjavanje o tumačenju propozicija i pomjeranju termina treće utakmice, koja će biti igrana sutra u Ljubuškom.

Ljubušaci su u subotu na svom terenu slavili 24:21 i izjednačili na 1:1 u seriji, tako da će treća utakmica odlučiti o šampionu. Prema kalendaru takmičenja, treća utakmica je trebalo da bude igrana 12. juna, tako stoji i u dopisu komesara Zdenka Alpeze od prije mjesec dana. Međutim, kako nam je Alpeza prije desetak dana rekao, termin je pomjerio za dan ranije zbog nastupa reprezentacije BiH.

"Tražićemo zaštitu od RS RS, RS BiH i učesnika u Premijer ligi BiH. Prije više od mjesec dana smo dobili termine plej ofa po kojima je majstorica 12. juna, a sada se pomjera za dan ranije iako se zna da naši momci putuju osam sati do tamo i nazad. To pomjeranje je van pameti i mimo ranije utvrđenog kalendara", rekao je Vladimir Branković, direktor Borca.

Na vanrednoj sjednici Upravnog odbora Borca juče je upućen zahtjev UO RS BiH da se izjasni povodom organizacije plej ofa.

"Prema planu, prednost uzvratnih utakmica ima ekipa koja je ostvarila bolji poredak u prvom dijelu takmičenja (nakon 26 kola). Poznato je da Izviđač nije igrao nijedno od tih kola i u tom slučaju ne može imati bolji poredak od Borca i samim tim ne može imati prednost domaćeg terena", stoji, između ostalog, u dopisu Borca, u kojem se navodi i da je komesar bez saglasnosti klubova ili UO izmijenio kalendar takmičenja i time prekršio propozicije.

"Igraćemo u utorak u Ljubuškom, naša želja, želja trenera i igrača je da se pokaže veličina Borca i da se finale završi na sportski način, ali čekamo odgovor UO RS BiH jer smo tražili da se izjasni o svemu što se dešavalo proteklih 15 dana. Ne želimo da dižemo tenzije, da umanjimo zasluženu pobjedu Izviđača niti da bacamo sumnju na ljude iz Ljubuškog, ali ovo je još jedna potvrda da u RS BiH ne funkcioniše kako treba. Propozicije treba mijenjati i treba da budu jasne. Problem je oko prednosti domaćinstva, a i do promjene termina je došlo bez naše saglasnosti, komesar nas je doveo pred svršen čin", rekao je Saša Kondić, predsjednik Borca.

Kada je riječ o drugoj utakmici, Izviđač su predvodili golman Josip Kvesić i Nikola Džono sa šest golova, a najbolji u Borcu bio je Bojan Rađenović sa 11 golova.

"Loše smo igrali, nismo zaslužili pobjedu. Nismo dobro otvorili utakmicu, bili smo usporeni, umorni, imali smo neku kočnicu na početku, ne znam zbog čega, a igrači Izviđača su dobili na samopouzdanju i poslije 1:4 se bilo teško vratiti. Nismo smjeli tako odigrati, moramo promijeniti neke stvari i opuštenije ući u meč. Veliki je ulog, očekujem tešku utakmicu, ali i dalje imamo šansu da osvojimo titulu. Vjerujem da možemo do pobjede, a što je najvažnije i igrači vjeruju", rekao je Mirko Mikić, trener Borca, i dodao da bi bilo bolje da se igra u srijedu kako bi se ekipa oporavila. Mario Bjeliš, trener Izviđača, kaže da su šanse 50:50 u odlučujućem duelu.

"Očekivali smo tvrdu utakmicu i da Borac dođe riješiti pobjednika u prvoj utakamici u Ljubuškom. Imali smo pritistak jer nismo imali prvo na kiks, ali zasluženo smo pobijedili. Imali smo čak i pet golova prednost, Borac se vraćao u meč, ali uspješno smo ga priveli kraju", rekao je Bjeliš i dodao:

"Možda sada imamo psihološku prednost, ali to je samo na početku, jer kada krene utakmica, to je 60 minuta rovovske borbe. Vidjeli ste da se Borac ni na minus pet nije predavao. Prvak mora izdržati sve pritiske i biti najbolji u pravom trenutku. Ko će to biti, vidjećemo, šanse su 50:50."