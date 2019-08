Borac u "Boriku" srušio Sesvete u prvom kolu EHF-a

Predzadnji test pred gostovanje grčkom Olimpijakosu, u prvom kolu Kupa EHF, rukometaši Borca m:tel uspješno su danas položili, savladavši u dvorani "Borik" hrvatskog prvoligaša Sesvete, 27:24.

Izabranici Mirka Mikića bolje su ušli u susret i već u prvim minutima došli do plus tri, 4:1. Nakon udarca u glavu, snažni pivot Nemanja Vučićević, rasjekao je arkadu, zbog čega je morao da napusti igru već u devetom minutu. Ova povreda kao da je poremetila igru Banjalučana, što su gosti iskoristili i u 18. minutu došli do izjednačenja, 7:7.

Problem za osvajača Kupa BiH bio je i to što, zbog lakše povrede leđa, ni kapiten Đorđe Ćelić, nije mogao pomoći svojim saigračima, te je Mikić morao na liniju slati igrače kojima to nije prirodna pozicija.

Ni u narednih nekoliko napada "crveno-plavi" nisu uspjeli probiti odbranu Sesvetea, za šta su u 24. minutu kažnjeni, kada hrvatski prvoligaš prvi put prelazi u prednost, 8:7.

Do kraja prvih 30 minuta, Banjalučani su izjednačili i na odmor se otišlo pri rezultatu 11:11.

Sve do sredine drugog poluvremena igralo se "gol za gol", da bi izabranici proslavljenog hrvatskog rukometaša, olimpijskog i svjetskog šampiona, Davora Dominikovića, iskoristili greške u napadu igrača Borca i u 45. minutu prvi put došli do tri gola prednosti, 20:17.

Minutom odmora reagovao je Mirko Mikić, nakon čega Nikola Jeremić smanjuje na 20:18, a u 53. minutu, golom Gorana Daničića, "crveno-plavi" su izjednačili na 22:22. Već u narednom napadu, Vukašin Rakocija donosi potpuni preokret i Borac m:tel vodi 23:22. U finišu su Banjalučani "složili" odbranu i zabilježili sigurnu pobjedu.

Ubjedljivo najefikasniji danas je bio Bojan Rađenović sa 11, dok je Vukašin Rakocija bio precizan pet puta.

U timu Sesvetea najviše se istakao Darko Mršić sa četiri gola.

Drugu utakmicu isti rivali odigraće sutra, u dvorani "Borik", od 11 časova.