Borac u Maglaju, Vogošća kod Bosne

Pred rukometašima banjalučkog Borac M:tela je gostovanje kod Maglaja, s kojim će se sastati u 22. kolu Premijer lige BiH, dok će u Visokom igrati Bosna Centrotrans i Vogošća Poljine Hills.

Maglaj je ove sezone samo jednom izgubio na svom terenu. Da im neće biti lako u subotu smatraju i u Borcu.

"Maglaj je najnezgodniji za gostovanje, neće biti lako, međutim mi imamo svoje ambicije i ne krijemo ih. Idemo da napravimo što bolji rezultat, a ako se poklope kockice i ako odigramo dobro - vjerujem da možemo do pobjede. Maglaj nakon promjene trenera igra bolje, agresivnije, igrači imaju dosta samopouzdanja, a i publika će biti na njihovoj strani. Naša prednost je iskustvo i duža klupa", rekao je Mirko Mikić, trener Borca.

U RK Maglaj respektuju rivala, ali vjeruju da uz navijače mogu do pobjede.

"Dolazi nam jako dobra ekipa koja u posljednje vrijeme igra odlično, što pokazuju rezultati u Premijer ligi, ali i Čelendž kupu. S obzirom na to da se utakmica igra na našem terenu, očekujem da će nam biti važna i podrška sa tribina, a maglajska publika je prepoznatljiva po tome što je uz nas od prve do posljednje minute. Neće biti lako, znamo to i mi i ekipa Borca, ali iskoristit ćemo svaku priliku da bodovi ostanu kod nas. Siguran sam da ćemo i ekipa i ja i trener učiniti sve da obradujemo navijače. Vjerujem da smo spremni za pobjedu", rekao je Goran Šarenac, rukometaš Maglaja.

Kaže da dobri rezultati daju Borcu vjetar u leđa i dodaje:

"Takođe, Borac ima veći roster i to je uvijek i treneru i igračima olakšavajuća okolnost, ne bojite se ko bi mogao pomoći timu. Međutim, i mi smo u nizu pobjeda, motivisani smo. Već smo ostvarili osnovni cilj, a to je opstanak u Premijer ligi, sada igramo za plej-of i što da ne, pokazali smo da možemo. Možda smo malo rasterećeniji, faktor domaćeg terena je na našoj strani, na klupi imamo iskusnog trenera Zdravka Stevanovića koji dobro poznaje ekipu Borca i radili smo maksimalno, tako da vjerujem u dobar rezultat."

Rukometaši Vogošća Poljine Hillsa, na čijoj klupi će debitovati trener Bojan Unčanin, gostuju drugoplasiranoj Bosni. Iz Bosne su istakli da je Vogošća jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi i da njihov tim ne očekuje lak duel, ali da će dati maksimum kako bi došli do pobjede.

Parovi

22. kolo, subota, 19 časova: Bosna Centrotrans - Vogošća PH, Slavija - Zrinjski, Konjuh - Lokomotiva, Maglaj - Borac M:tel, 20: Sloga (D) - Derventa, Leotar - Gračanica, nedjelja, 19: Sloga (Gornji Vakuf - Uskoplje) - Goražde.

Premijer liga BiH

1. Gračanica 21 15 1 5 567:504 46

2. Bosna 21 14 1 6 614:528 43

3. Borac 20 13 1 6 519:473 40

4. Leotar 21 11 2 8 570:567 35

5. Konjuh 21 11 1 9 599:592 34

6. Vogošća 21 11 0 10 581:564 33

7. Sloga (GV-U) 21 10 2 9 553:529 32

8. Maglaj 21 10 2 9 556:577 32

9. Sloga (D) 20 10 1 9 576:565 31

10. Zrinjski 21 9 2 10 549:558 29

11. Lokomotiva 21 8 2 11 552:590 26

12. Goražde 21 7 2 12 552:576 23

13. Slavija 21 5 0 16 524:600 15

14. Derventa 21 3 1 17 532:621 10