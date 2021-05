Božana Ćutković: Policajka sa duplom krunom

Povratkom Božane Ćutković 2018. godine u najdraži dres Ženski rukometni klub Borac tada je najavio povratak na stare staze slave. Danas buduća policajka slavi duplu krunu nakon osvajanje Premijer lige i Kupa BiH.

Sjajna Banjalučanka jedna je od najzaslužnijih zašto je Borac danas tu gdje jeste. Zahvaljujući direktoru Darku Saviću te 2018. godine 22-godišnja rukometašica je iz Mire, koja se takmičila u Premijer ligi, prešla u Borac, koji je igrao u Prvoj ligi Republike Srpske. Upravo su na njenim krilima "osice" osvojile titulu i ušle u elitni rang. U toj prvoj povratničkoj sezoni ekipa se našla na sredini tabele, a godinu poslije slavi jedan od najvećih uspjeha u istoriji kluba. Istina, Božana nije dala toliki doprinos kao ranije s obzirom na to da je krajem godine primljena u Policijsku akademiju u Banjaluci. U tim se vratila u finišu sezone i pokazala koliko je važan kotač u igri tima Radeta Unčanina.

"Sjećam se te 2018. godine kada sam se vratila u matični klub i klub koji volim, kako bismo ostvarili tadašnji cilj - ulazak u Premijer ligu. Uspjele smo, a tu je svakako najzaslužniji bio direktor, koji je i tada vjerovao u nas i bio nam podrška i vjetar u leđa. Neposredno poslije toga, kao pokazatelj posvećenosti i rada došla je titula pobjednika Kupa Republike Srpske", kaže dojučerašnji kapiten Banjalučanki.

Uoči ove sezone banjalučki premijerligaš je najavio velike stvari. Upravo je Ćutkovićeva uz Anđelu Stojanović, Dajanu Ignjatović, Darjanu Vukliš i druge trebalo da bude udarna igla u pohodu na prvu titulu poslije devet godina. Međutim, tadašnja kapitenka primljena je na Policijsku akademiju. Sve se to desilo u vrijeme pandemije virusa korona, te zbog je toga morala pauzirati nekoliko mjeseci, ali se u finišu sezone vratila. Tako je, recimo, u finalnoj utakmici Kupa protiv Izviđača postigla osam golova i pokazala koliko je nedostajala saigračicama.

"Na moju veliku žalost, zbog pandemije poslije odigranog trećeg kola protiv ekipe Gruda bila sam onemogućena da dam doprinos za svoj klub pored silne želje i pokušaja da se to na bilo koji način ostvari. To mi je teško palo, jer biti onemogućen za nešto što toliko silno volite nije nimalo lako. Nastavila sam obuku na Policijskoj akademiji, koju sam već sada uspješno završila. Vratila sam se na mjesto na kojem se najljepše osjećam, a to je svakako teren", ističe srednji bek Banjalučanki i dodaje:

"Sada sam tu i presrećna sam što sam uspjela da dam bar mali doprinos svom klubu i što je u Banjaluku stigla dupla kruna, a nadam se i da će tu ostati titula Kupa RS. Trenutno se nalazim u drugoj fazi obuke - pripravničkom radu i mogu da kažem da sam dio jednog divnog kolektiva koji zna da cijeni sportiste i izađe u susret koliko je to moguće. Nastavljam dalje s policijom, a i s rukometom."

Podsjetimo, Borac je u nedjelju u finalu Kupa BiH savladao ekipu Izviđača (30:21) i sada ima sedam trofeja u ovom takmičenju, isto koliko i naslova za najbolju ekipu u BiH. Do kraja sezone ima priliku osvojiti trostruku krunu ukoliko odbrani naslov u Kupu RS.