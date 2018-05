Čičkušić: Sada je sve u našim rukama

Iskreno, mislio sam da je gotova borba za titulu. Ni u najluđim snovima nismo pomislili da će Izviđač osvojiti bod protiv Slavije i u finišu sezone učiniti borbu za titulu neizvjesnom, ali to je čar sporta, rekao je Benjamin Čičkušić, rukometaš Vogošće, koja ima tri boda manje od vodećeg Izviđača, ali i utakmicu manje.

Čičkušić je uz Adnana Harmandića (po sedam golova) u subotu predvodio Vogošća Poljine Hills do pobjede nad Bosna Centrotransom (25:23) u 24. kolu Premijer lige BiH.

"Sada je ponovo sve u našim rukama. U sljedećoj utakmici gostujemo nezgodnom Konjuhu, pa dočekujemo Slogu. Moramo pružiti maksimum kako bismo dobili ta dva meča. Uvijek smo bili motivisani, ali posljednji rezultati su nam dodatna injekcija. Pokazali smo ove sezone kvalitet, mislim da smo najviše zaslužili titulu, prije svega poštenim odnosom prema sebi, zalaganjem..., ali put do titule nije posut ružama, nego trnjem", rekao je Čičkušić.

Izviđač Central osiguranje je kao gost remizirao sa Slavijom 27:27, a do kraja lige mu preostaje duel sa Kaknjem, dok je u posljednjem kolu slobodan.

"Slavija je nezgodan protivnik na svom terenu, to je osjetila i Vogošća, ali nismo dobro odigrali. Trener je rekao da moramo igrati čvrstu odbranu i to nismo ispunili. Veoma smo tužni i razočarani, imali smo priliku da osvojimo titulu, imamo i sada u ako Vogošća napravi kiks, ali teško da će se to desiti", rekao David Mandić, jedan od najboljih igrača Izviđača i strijelac sedam golova protiv Slavije.

Rukometaši Dervente ostvarili su važnu pobjedu u borbi za opstanak pošto su na svom terenu sa 40:29 savladali Goražde, koje se takođe bori za ostanak u ovom rangu takmičenja. Prvi strijelac Dervente bio je Vlado Draganić (11 golova).

Derventa je u narednom kolu slobodna, a Goražde dočekuje Borac M:tel. Aktuelni šampion Borac, koji je nastupio bez nekoliko povrijeđenih i nedovoljno oporavljenih igrača, savladao je sarajevsku Bosnu sa 33:17. Haris Buljina je bio prvi strijelac sa osam golova, po sedam su postigli Marko Ćeranić i Miloš Nježić, a u Bosni su se istakli Amir Muhović sa šest golova i Jasmin Hušić sa 17 odbrana.

"U prvom poluvremenu smo loše igrali, možda je nedostajalo motiva jer su misli usmjerene ka završnici Kupa BiH. Previše lako smo doživjeli ovu utakmicu, ali u drugom dijelu smo prikazali bolju igru. Drago mi je što su mlađi momci igrali 40-50 minuta, ovo su utakmice koje oni treba da iznesu, treba izdržati i kada ne ide i pustiti ih da igraju, jer na kraju pokažu kvalitet", rekao je Bojan Unčanin, trener Borca.

Rezultati 24. kola: Slavija - Izviđač Central osiguranje 27:27, Vogošća Poljine Hills - Bosna Centrotrans 25:23, Zrinjski - Konjuh 33:24, Maglaj - Sloga 28:25, Borac - Bosna (S) 33:17, Derventa - Goražde 40:29. Slobodan je bio Kakanj.

Premijer liga BiH

1. Izviđač 23 19 1 3 654:530 58

2. Vogošća 22 18 1 3 581:503 55

3. Zrinjski 22 15 0 7 647:586 45

4. Borac 22 14 1 7 606:529 43

5. Konjuh 22 11 1 10 611:587 34

6. Bosna (V) 22 10 2 10 570:535 32

7. Sloga 22 10 2 10 616:645 32

8. Maglaj 22 11 0 11 573:576 33

9. Derventa 23 8 4 11 607:605 28

10. Slavija 22 8 2 12 619:684 26

11. Goražde 22 7 2 13 576:625 23

12. Kakanj 22 2 1 19 636:762 7

13. Bosna S. 22 2 1 19 563:712 7

Rukometašice bez domaćina

I dalje je nepoznat domaćin završnice Kupa BiH za rukometašice, u kojoj će nastupiti Grude, Jedinstvo, Izviđač i Mira. Rukometni savez BiH je raspisao konkurs na koji se prijavilo nekoliko klubova, ali u muškoj konkurenciji, dok u ženskoj do petka nije niko.

"Rok za prijave je istekao, a povjerenik takmičenja treba prema Izvršnom odboru Saveza uputiti prijedlog o odigravanju završnice Kupa BiH, tako da će se znati ubrzo", izjavila je Lejla Hairlahović, generalni sekretar RS BiH.

(Fena)