Cindrić za "Nezavisne": Cilj i imperativ zlato u Tokiju

Hrvatska rukometna reprezentacija uvijek teži ka najvećim uspjesima i mislim da bismo mogli da napadnemo zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju za dvije godine. To nam je cilj i imperativ, sa tom željom idemo na natjecanja, zbog toga se okupljamo i vrijedno radimo.

Kazao je ovo za "Nezavisne" reprezentativac Hrvatske i rukometaš Vardara Luka Cindrić, koji je sa Makedoncima prethodnog vikenda odbranio titulu šampiona regionalne SEHA lige. Aktuelni šampion Evrope je u finalu savladao Zagreb rezultatom 26:24, a Cindrić je postigao pet golova. Proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) fajnal fora.

"Sve je super prošlo, svi smo sretni i zadovoljni. Napravili smo odličan posao pred dvomeč četvrtfinala Lige prvaka sa Kilom. Dobro smo se uigrali i možemo biti zadovoljni svime. Nagrada za najkorisnijeg igrača finalnog turnira je za mene samo motiv više za ono što slijedi, ali ipak bih rekao da je ovo rezultat rada cijele ekipe. Nadam se da je ovo samo početak i da će sve biti još bolje", kaže jedan od najboljih rukometaša svijeta.

NN: Kakva su očekivanja pred mečeve sa Kilom, koji je u osmini finala lako eliminisao Seged?

CINDRIĆ: Šanse za prolaz na fajnal for su 50:50. Radi se o odličnoj ekipi, prijete sa svih strana, ne znate gdje da pogledate. Ipak bih izdvojio njihove golmane Niklasa Landina i Andreasa Volfa, koji su najbolji par čuvara mreže u Evropi. Treba sve učiniti da se ne razbrane, jer će onda biti mnogo teže proći u završnicu takmičenja. Imamo tjedan dana da se dodatno spremimo, trijumfom u SEHA ligi smo dosta digli samopouzdanje.

NN: Branite titulu prvaka Evrope, da li je sada sve teže nego prethodne godine kada ste prvi put došli do nje?

CINDRIĆ: Sigurno da jeste, sada imamo dodatni pritisak jer nikada nikome to nije pošlo za rukom. Prošle godine smo došli na fajnal for prvi put, što je već bio veliki uspjeh. Nismo imali šta izgubiti i to je bio naš vjetar u leđa u odnosu na ostale ekipe. Obrana Lige prvaka je jedan od ciljeva koje smo predočili na početku sezone. Za sada nam sjajno ide i mislim da možemo to da uradimo. Sada će to biti mnogo teže jer se čeka obrana. Koliko je samo teško igrati danas, govori i podatak da su odlične momčadi Barcelone i Vesprema već eliminirane. Svi sada igraju rukomet i teško je doći do rezultata. I sam odlazak na završni turnir je za svaku ekipu ogroman uspjeh.

NN: Prethodne godine ste postigli odlučujući gol protiv Barselone u polufinalu u posljednjim sekundama, kakav je bio osjećaj?

CINDRIĆ: Prelijep, dječački snovi su tada ostvareni i to je nešto nezaboravno. Zbog toga sam trenirao odmalena i uložio ogroman trud.

NN: Kako je bilo kada ste se vratili u Makedoniju nakon fajnal fora?

CINDRIĆ: Prekrasno, dočekalo nas je 30.000 ljudi na glavnom trgu i to je nešto što je obilježilo ove tri godine u Vardaru za mene. I prije toga smo imali vrhunski status kod ljubitelja sporta u zemlji koji nas vole i prate naše utakmice.

NN: Od naredne sezone prelazite u poljski Kilce, šta je presudilo pri izboru nove sredine?

CINDRIĆ: Neka promjena i novi izazovi poslije nekoliko godina u Makedoniji. Poljsko prvenstvo je dosta zahtjevno, ali sada ne razmišljam o tome, nego misli držim u sadašnjosti.

NN: Da li je na Vašu odluku uticala mogućnost da vlasnik kluba Sergej Samsonenko povuče ulaganja iz Vardara, čime klub ne bi bio u mogućnosti da bude konkurentan vodećim evropskim ekipama?

CINDRIĆ: Definitivno to nije imalo nikakav uticaj. Nadam se da će Vardar trajati još mnogo godina i da neće imati problema.

NN: U junu sa reprezentacijom igrate mečeve baraža za Svjetsko prvenstvo protiv Crne Gore. Koliko su oni nezgodni kao protivnik, ko je najveća prijetnja u tom timu?

CINDRIĆ: Radi se o ozbiljnoj domaćinskoj ekipi koju treba maksimalno ozbiljno shvatiti i igrati na visokoj razini na kojoj Hrvatska uvijek igra. Sigurno da je moj saigrač iz Vardara Vuko Borozan najveća prijetnja. Ima tu još nekoliko odličnih igrača poput Bože Anđelića i Vaska Ševaljevića, koji u svakoj utakmici mogu da odigraju odlično. Nemaju previše zvijezda, ali su sjajan tim.

NN: Na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, gdje ste bili domaćini, niste uspjeli osvojiti jednu od medalja, šta je razlog po Vašem mišljenju?

CINDRIĆ: Ne znam, to ćete morati pitati trenere. Takve stvari se dešavaju u sportu i nadam se da ćemo to nadoknaditi uspjesima u godinama koje idu.

NN: Da li je izostanak Domagoja Duvnjaka, koji se povrijedio u prvom meču, bio nenadoknadiv?

CINDRIĆ: Moguće da jeste, a moguće i da nije, ne volim nagađati šta bi bilo kada bi bilo. Radi se o našem jako važnom igraču, ali ja ne volim alibije. Da je on bio u sastavu, sigurno je da bi bilo lakše.

Talentovan fudbaler, zvao ga Dinamo

NN: Da li je istina da ste bili talentovani i za fudbal i da Vas je sa 14 godina u svoju akademiju zvao Dinamo?

CINDRIĆ: Jeste, davno je to bilo, bio sam još dijete i može se reći da je tada bila prekretnica da ostanem u rukometu i njime se bavim. Igrao sam na poziciji napadača. Pratim nogomet i danas, navijam za Barcelonu. Najbolji igrač kojeg sam gledao bio je Ronaldinjo. Trenutno najviše volim Mesija, koji je za mene najbolji igrač na svijetu.