Čudo se nije desilo: Hrvati sa zvukom sirene do pobjede

Treća utakmica na rukometnom olimpijskom turniru ipak nije donijela veliku senzaciju, možda jednu od najvećih u istoriji kada je rukomet na OI u pitanju.

Hrvatska, koja je u Pariz došla sa ciljem da stigne do medalje na dramatičan način je stigla do pobjede protiv autsajdera, Japana. Završilo je 30:29, uz pogodak u posljednjoj sekundi, iako su Japanci u drugom dijelu imali i plus 6, ali jednostavno su se prepali pobjede. Hrvate u grupi A tek očekuju dueli sa težim rivalima, a to su Španija, Slovenija, Njemačka i Švedska.

U prvom dijelu gledali smo egal do nekih 20 minuta, a onda su Japanci začarali gol, Hrvati nisu mogli ništa da pogode, pa je azijska selekcija na poluvremenu imala velikih plus 5 (18:13).

Kada se očekivalo da Duvnjak i ostale zvijezde zaigraju bolje u drugom dijelu, Japanci im to nisu dugo dopustili. Dugo su čuvali stečenu prednost, golmani su naprosto izluđivali Hrvate. Ipak, u 47. minuti Hrvatska je nakon dugo vremena prišla na minus 2 (21:23), a minut kasnije je bilo 22:23. Tada su probudili, te su 10 minuta do kraja stigni do poravnanja (24:24).

Do kraja prava drama. U posljednji minut se ušlo pri rezultatu 29:29. Martinović je promašio, pa su Japanci 35 sekundi krenuli u napad za pobjedu, ali nisu imali sreće, prečka je spasila Hrvatsku, a onda je Martinović uz zvuk sirene pogodio za pobjedu.

Ranije danas Španija je savaldala Sloveniju (25:22), dok je Egipat bio bolji od Mađarske (35:32).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.