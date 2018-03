Da nije skakačica bila bi sjajna rukometašica: Pogledajte kako Ivana tuče sa beka

Za sve vas koji zelite da postanete svetski šampioni u atletici, moraćete prvo da savladate skok šut u dalj ! Poradicemo na finesama i dužini zaleta #svezaslugeidumeni #hvalanapoverenju #opravdalasiocekivanja #ideto #spanovanje #bekčina @ivanaspanovic

A post shared by Andrea Lekic (@lekicandrea) on Mar 5, 2018 at 5:10am PST