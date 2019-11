Dame konačno dobijaju selekciju

​Problem Rukometnog saveza BiH i dalje je to što nema poreski broj, nastup rukometaša na Evropskom prvenstvu je i dalje upitan, ali dobra stvar je pokretanje inicijative za formiranje ženske seniorske reprezentacije, istakao je Marinko Umičević, predsjednik RS BiH.

U Komisiji za formiranje selekcije su David Grbavac, Halil Škaljić i Darko Savić.

"Kada sam ušao u ŽRK Borac bilo mi je čudno zašto se ženska reprezentacija ne takmiči desetak godina. Podnio sam inicijativu za formiranje selekcije i dobio podršku Upravnog odbora RS BiH i Evropske rukometne federacije (EHF). U kontaktu smo sa EHF-om u vezi s pomoći i da vidimo u kojem bi takmičenju BiH mogla da igra. Imamo dosta kvalitetnih rukometašica koje su prerasle mlađe kategorije i šteta je da se ne takmiče", rekao je Savić i najavio raspisivanje konkursa za selektora.

Umičević, predsjednik RS RS i RS BiH, istakao je da je stanje u bh. rukometu znatno bolje nego prije nekoliko mjeseci te dodao:

"Nažalost, još nismo riješili pitanje poreskog broja. Tužili smo Poresku upravu FBiH i 29. novembra je ročište. Mi ne priznajemo prošli savez koji je u dugu četiri-pet miliona KM jer nije bio registrovan po zakonu."

On je podsjetio da je dio nadležnosti prebačen na RS RS i da je deblokiran rad Saveza, ali i da je i dalje odlazak rukometaša na EP upitan jer još nema podrške države. Umičević je rekao da je Savez obezbijedio 40.000 maraka za avionske karte koje je "sakrio da se ne potroše", ali da je za EP potrebno najmanje 100.000 KM.

"Reprezentacija je državni projekat, a podrške nema. Poslali smo pismo Savjetu ministara BiH, Ministarstvu civilnih poslova i Predsjedništvu BiH i još nismo dobili odgovor", rekao je Umičević.

On je govorio i o slučaju "Šahdanović", odnosno o Halilu Šahdanoviću koji nije imao pravo nastupa za Gračanicu jer je i dalje registrovan u Austriji. On je nepravilno registrovan u BiH još 2017.

"Registraciona komisija će donijeti odluku, ali EHF nam je uputio prigovor da on ne može da igra jer je registrovan u Austriji. To smo proslijedili Gračanici i ne znam zašto im treba da rizikuju i da on i dalje igra. Ako dvije utakmice bude u timu klub se izbacuje iz lige. Takođe, izbacivanje prijeti i Drini, koja, čini mi se, traži izlazak iz Premijer lige. Drina je uputila dopis da neće da plaća kotizaciju, rok je danas (četvrtak) i ako ne stigne uplata biće izbačena u Drugu ligu RS", rekao je Umičević.

Takođe, smatra da treba pronaći model za finansiranje vrhunskog sporta.

"Borac, Sloga, Leotar... su na 'infuziji', tražićemo sastanak sa predsjednikom Vlade RS da vidimo kako pomoći sportu", izjavio je Umičević.

Svesrpski kup u decembru

Četvrti Svesrpski kup će biti održan 21. i 22. decembra u Palama. Polufinale će igrati banjalučki Borac M:tel i dobojska Sloga, te šabačka Metaloplastika i novosadska Vojvodina.

"Svesrpski kup će biti šlag na kraju godine. Pojedinosti dogovaramo, a osim sportskog dijela organizovaćemo sastanak upravnih odbora RS RS i RS Srbije, da vidimo kako nam RSS može pomoći jer je dosta razvijeniji od našeg. Već su obećali pomoć u rekvizitima", rekao je Vladimir Branković, član Upravnog odbora RS RS, podsjećajući da dosta igrača iz RS igra za Srbiju.