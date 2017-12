Danas 13. kolo Premijer ligi BiH za rukometaše: Borac u Derventi

Bh. šampioni rukometaši banjalučkog Borac M:tela priželjkuju da sa tri boda u Derventi završe jesenji dio Premijer lige BiH, a i u Derventi vjeruju da uz podršku navijača mogu do slavlja.

Utakmica 13. kola na programu je danas od 19 časova.

"Za mene je utakmica protiv Dervente specifična jer igram protiv svog nekadašnjeg kluba. Derventa ima nekoliko iskusnih pojedinaca, dobro je uigrana, sa dobrim trenerom, ali na nama je sve. Ako budemo imali pravi pristup, ako ispoštujemo dogovor iz svlačionice vjerujem da ćemo doći do pozitivnog rezultata", rekao je Slađan Subotić, golman Borca, i dodao:

"To što je Derventa u rezultatskoj krizi znači da će nam biti još teže jer će pokušati da se čupaju u ovoj utakmici i da donekle spasu polusezonu."

Trener Borca Bojan Unčanin nakon niza povrijeđenih igrača neće moći računati ni na Deana Šešića, koji će zbog rupture mišića zadnje lože pauzirati mjesec dana.

Zvjezdan Sibinčić, kapiten Dervente, vjeruje u trijumf svog tima i smatra da je stanje na tabeli (deveto mjesto) odraz i teškog rasporeda u prvom dijelu sezone.

"Najvažnije je da je atmosfera u klubu dobra i mislim da ovo nije naša realna slika, te da ćemo u nastavku sezone popraviti stanje na tabeli. Što se tiče utakmice sa Borcem, očekujem da uz veliku borbu dođemo do pobjede i za to smo se pripremali tokom pauze od desetak dana. To će biti mnogo lakše uz podršku sa tribina i ovom prilikom pozivam publiku da dođe na utakmicu, jer će to biti pravi derbi", kaže Sibinčić, a prenosi "Derventa cafe".

Drugoplasirana Vogošća Poljine Hills gostuje ekipi Sloge, dok će Bosna Centrotrans pokušati da protiv Kaknja u Visokom popravi utisak nakon poraza od Slavije i odlaska trenera Dragana Zovke (odluka kluba da ne sarđuju više s njim). Tim će predvoditi kapiten Adnan Harmandić i trener omladinskih sekcija Kenan Ahić.

Parovi 13. kola: Bosna S. - Zrinjski (17), Bosna Centrotrans - Kakanj (19), Konjuh - Slavija (19), Goražde - Maglaj (19), Derventa - Borac M:tel (19), Sloga - Vogošća Poljine Hills (19.30). Slobodna je ekipa Izviđač CO.

Premijer liga BiH

1. Izviđač 12 10 0 2 346:277 30

2. Vogošća 11 9 1 1 308:246 28

3. Borac 11 9 0 2 313:262 27

4. Zrinjski 11 7 0 4331:289 21

5. Konjuh 11 6 0 5 294:291 18

6. Maglaj 11 6 0 5 311:309 18

7. Sloga 11 5 1 5 288:302 16

8. Bosna V. 11 4 1 6 283:275 13

9. Derventa 11 3 2 6 272:287 11

10. Goražde 11 3 1 7 10 298:326 10

11. Slavija 11 3 0 8 297:377 9

12. Kakanj 11 2 1 8 341:389 7

13. Bosna S. 11 1 1 9 286:338 4

Bez razgovora s Jankovićem

Borac ima dosta problema s povrijeđenim igračima i za drugi dio sezone postoji mogućnost dovođenja jednog ili dva pojačanja.

"Prvo moramo da sa čelnicima kluba vidimo kakve su finansijeke mogućnosti. Ne bismo dovodili bilo koga, već nekoga ko će biti pojačanje i ko zaslužuje dres Borca", rekao je Mirko Mikić, sportski direktor Borca.

Na pitanje o mogućem povratku Stefana Jankovića u tim odgovorio je:

"On je Borčevo dijete, što se mene tiče ništa nije isključeno, ali o tome niko nije razgovarao ni u klubu ni sa njim. Došao je iz inostranstva, nema klub, pretpostavljam da nije ni jeftin, a morali bismo prvo da vidimo da li u trenerovoj koncepciji ima mjesta za njega..."