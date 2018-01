Danci pobjedom nad Slovencima ostali u igri za polufinale

Rukometaši Danske su savladali Sloveniju 31:28 u prvom kolu drugog kruga Evropskog prvenstva u Hrvatskoj i ostali u utrci za polufinale.

Danska je opravdala ulogu favorita, zabilježila pobjedu nad Slovenijom i ostala u utrci za polufinale.

Danci su od početka susreta vodili, a najveća prednost u prvom poluvremenu iznosila je dva pogotka u nekoliko navrata (3:1, 4:2, 5:3, 15:13, 16:14).

I u drugom poluvremenu Danska je održavala prednost koja je varirala od jednog do tri pogotka, a do maksimalnih plus četiri (29:25) stigli su u 55. minuti i praktično riješili pitanje pobjednika.

Danska krila su odigrala fantastičan meč. Svan je postigao 11, a Mortensen 6 pogodaka. U redovima Slovenije bolji od ostalih bio je Zarabec sa 6 pogodaka.

(Klix.ba)