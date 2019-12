Darko Savić: Podrška supruge vjetar u leđa

Aplauz za Darka Savića, direktora Ženskog rukometnog kluba Borac iz Banjaluke, dobitnika nagrade za fer-plej - sportski uzor, čuo se na manifestaciji Izbora najboljeg sportiste BiH u izboru "Nezavisnih" i Radio-televizije BiH, ali i mnogo puta ove sezone. Zaslužio je to nesebičnim davanjem sportu i podršci desetinama klubova u BiH.

Savić je ove godine počeo da donira sportsku opremu, dresove, majice, lopte i ljepilo. Njegovi pokloni su stigli do četrdesetak ekipa, a ni novčana podrška nije izostala.

"Najviše sam davao ŽRK Borac i RK Borac M:tel, ali i mnogim drugim klubovima sam poklanjao opremu. Ljudi su oduševljeni, prvo nisu mogli da vjeruju, nekako su sa zadrškom prihvatali poklone jer nisu navikli na to. Mnogo im znači što neko misli na njih, daje im novu snagu da nastave da rade sa djecom. Bilo je tu donacija za klubove koji su potpuno zaboravljeni", rekao je Savić za "Nezavisne".

Kaže da je započeo drugačiji način razmišljanja, ponašanja i shvatanja sporta, i da se kroz to stvaraju i prijateljstva. Nedavno su Banjalučani šampiona Grude dočekali cvijećem i poklonima, a Savić se prisjetio kako se mnogo toga promijenilo od 2018. kada su "osice" na gostovanju Radniku u Bijeljini doživjele neugodnosti i uvrede.

"Mnogi mi kažu nemoj da odustaneš, čak i Miomir Trifković, trener Radnika. Nakon dešavanja u Bijeljini mi smo igračice Radnika dočekali ružama, a Trifković mi je prišao sa dozom rezerve. Ipak, kasnije me zagrlio i zamolio da ne odustajem i da ostanem bar još 10 godina u sportu. To mi daje novu enegriju i taman kada padnem, neko kaže: 'Nemoj da odustaneš.' Ljudi poštuju ovo što radim, pitaju za savjet i to mi mnogo znači", rekao je Savić.

Ipak, najveća podrška dolazi iz porodice.

"Da supruga Jovana ne voli sport, ovoga ne bi ni bilo. Ona mi je velika podrška jer bez toga odustajete. Ili od žene, ili od hobija. Najstarija kćerka je ponosna na mene, mlađa djeca dolaze i navijaju, roditelji, punac, punica...", ističe Savić.

Savić je u Upravnom odboru ŽRK Borac bio od 2009. do 2013. kada su Banjalučanke osvajale titule, a zatim se na poziv predsjednice Nade Tešanović vratio u klub 2017. kako bi zajedno pokušali da klub vrate sa dna u elitu. Na dobrom su putu da to ostvare, direktor želi da pomogne svom klubu, ali, kako kaže, i svima.

"Vratio sam se isključivo zato što volim sport. Znam da me to košta i emotivno i finansijski, ali želim da pomognem koliko god mogu", ističe jedna od najvažnijih osoba u Borcu, te predsjednik Nadzornog odbora Rukometnog saveza RS i predsjednik Regionalnog rukometnog saveza Banjaluka.

Ljubav prema sportu gaji od djetinjsva, trenirao je košarku, poštovao i volio i druge sportove, ali kada je ušao kao funkcioner u sport, vidio je da postoje brojni problemi.

"Ulaskom u rukometne strukture primijetio sam da je stanje u klubovima, a posebno u ženskim, izuzetno loše i po pitanju infrastrukture, uslova za treniranje, opreme... i da lokalne zajednice ne prepoznaju značaj bavljenja sportom kod omladine i da je svako zdravo dijete u budućnosti koristan član zajednice. Doprinosiće zajednici, a neće biti neko na koga se troše sredstva poreskih obvezanika na liječenje, socijalnu pomoć, odvikavanje od droge... Sportisti su navikli da padaju, da se bore i ustaju i rijetko su socijalni slučajevi. Zadatak svakog člana zajednice bi trebalo da bude da pomogne neku sportsku ekipu jer time pomažemo i sebi", rekao je Savić.

Želim titulu u Banjaluci

Koliko rukometašice cijene Darka Savića, govore i iznenađenja za rođendan i zahvalnica "najboljem direktoru". Podrška mu mnogo znači i na zaustavlja se u svojoj namjeri da sport bude bolji. Ima i jedan veliki sportski cilj.

"Želim da nastavim sa ŽRK Borac put do vraćanja titule u Banjaluku", rekao je Savić.