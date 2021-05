Darko Savić, tvorac ŽRK Borac: Djevojkama sam i otac i majka

Nakon devet godina rukometašice Borca su osvajanjem sedme rekordne titule prvaka BiH vratile pehar u Banjaluku, a ogromne zasluge za ovaj podvig pripadaju fantastičnom sportskom radniku i aktuelnom direktoru "osica" Darku Saviću.

Danas alfa i omega trofejnog sportskog kolektiva zna kroz šta je sve prošao u posljednje tri i po godine. Te 2018. suočio se s katastrofalnim stanjem u klubu, zbog kojeg je, kako ističe u razgovoru za "Nezavisne", zaplakao na sjednici Skupštine, kada je imenovan na ovu funkciju.

"Tada sam održao kratki govor i zaplakao. Nismo znali odakle da krenemo. Tri dana uoči humanitarne utakmice u Doboju posjetio sam djevojke na treningu i saznao da nemaju dresove. To najbolje govori kakva je situacija vladala, a računi su bili blokirani. Na brzinu smo kupili dresove i sjeo sam sa djevojkama u autobus. Izborili smo neriješen rezultat. Radost na njihovim licima što više ne gube 20-30 razlike mi je dala volju i krila. Počeo sam vraćati naše igračice, sve je krenulo dolaskom Božane Ćutković", prisjeća se dobitnik nagrade "Sportski uzor" 2019. u Izboru najboljeg sportiste BiH "Nezavisnih novina" i BHRT-a.

Za kratko vrijeme je postao jedan od najomiljenijih sportskih radnika u BiH. Ponosan je na ono što je uradio, a posebno zbog toga što je sve radio na volonterskoj osnovi, jer ovaj posao radi zbog novca.

"Slobodno mogu da kažem da sam ovim djevojkama otac i majka. Upravo sam našu igračicu Dajanu Ignjatović dovezao na Klinički centar zbog povrede nosa. U međuvremenu sam im prao dresove, donosio hranu, a u ovo doba korone nismo zakasnili niti sa jednom platom i stipendijom. Pregovarao sam sa djevojkama i njihovim roditeljima, s nekim sam se sastajao i po granicama. Ponosan sam na to, unio sam neku novu energiju u rukomet uopšte, a ovo ne bih radio ni za kakve novce, da mi daju 5.000 KM, ne bih prihvatio", naglašava danas ponosni direktor aktuelnih prvakinja BiH.

Bez obzira na sve probleme i barerije s kojima se susretao, vjerovao je da će uspjeh doći. Mnogi su bili skeptici kada je najavio da će napasti sve trofeje ove sezone.

"U klubu je bilo sumnji da li možemo biti u vrhu, ali ja nisam sumnjao. U septembru na sjednici Upravnog odbora rekao sam da ću dati ostavku ukoliko ne budemo prvaci. Ni trener mi nije vjerovao, tek negdje na pola puta sam ga uvjerio u to. U nedjelju nakon osvajanja titule na putu od Mostara do 'Borika' pjesma nije stajala, pitao sam se hoće li se umoriti", priča Savić.

Kaže da živi za sport, a ne od njega. Zbog sporta je neke druge stvari zanemario, ali, kako kaže, ne žali zbog toga.

"Platio sam veliku cijenu kroz biznis koji mi je dobro išao, a koji je opao zbog angažmana u klubu. Za ove tri i po godine nisam propustio niti jednu utakmicu, pa ni turnire, omladinske lige. Na svakom treningu sam prisutan. Ponosan sam na svoj rad, posebno hvala mojoj supruzi, zahvaljujem i medijima, posebno 'Nezavisnim', od kojih sam dobio vrijedno priznanje koje mi mnogo znači i koje mi je dalo motivaciju da nastavim u tom tempu. Pred nama su novi ciljevi, prvo želimo osvojiti Kup BiH, onda ide Evropa. Prijavićemo se za EHF kup, a želja je nastup i u regionalnoj ligi", zaključio je Darko Savić.

Red i disciplina

U ŽRK Borac danas se sve zna ko šta radi. Jedan od glavnih preduslova za uspjeh su red, rad i disciplina, koju je Savić od početka doveo u red.

"Jednostavno hoću da budem u toku, ko je s kim, ko ima kakav problem, da to odmah rješavamo. Zaveden je red, kad imamo doručak u 10, želim da budu svi minut do 10 za stolom. Najstroži sam prema sebi, onda prema trenerima. Sve to želim da djevojke prate. Ako hoćeš da budeš vođa, moraš da budeš primjer. Iskreno, opteretio sam sebe, radio sam i na drugim aktivnostima vezanim za žensku reprezentaciju, pokretanje rada regionalnog saveza Banjaluka, do Nadzornog odbora RS BiH", istakao je Savić.