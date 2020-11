Desetkovani "zmajevi" hrabro pali u Njemačkoj

Rukometna reprezentacija BiH porazom je otvorila kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2022. godine.

Bolja od desetkovane selekcije BiH bila je Njemačka koja je u Dizeldorfu slavila rezultatom 25:21. Oslabljeni "zmajevi" pružili su fantastičan otpor velikom protivniku i sada sa velikom nadom u nedjelju u Bugojnu čekaju duel 2. kola grupe 2 protiv reprezentacije Austrije.

Bh. tim se susreo sa velikim problemima uoči starta kvalifikacija obzirom da je veliki broj igrača bio pozitivan na virus korona (ili su u izolaciji), tako da je selektor Bilal Šuman na put poveo svega 11 igrača koji nikada do sada nisu igrali zajedno. Zbog toga je Rukometni savez BiH tražio odgodu utakmice, ali je naišao na odbijenicu kako Evropske rukometne federacije tako i Njemačkog saveza.

Zbog svega toga, Njemačka koja bi bez obzira u kakvom sastavu igrala BiH bila favorit upisala je očekivanu, ali tešku pobjedu. „Zmajevi“ su sjajno otvorili meč sa dvije odbrane Burića, a u napadu su bili precizni Prce i Predragović za vodstvo od 2:0. U 10. minuti bh. selekcija je imala 4:2 i pokazala da neće tako lako prodati kožu. U tim trenucima blistala je odbrana na čelu sa Benjaminom Burićem koji je do 13. minute primio samo dva pogotka, a u istom minuti Predragović je pogodio za 5:2, da bi u 15. bilo pomalo nevjerovatnih 6:2 nakon četvrtog gola Nikole Prcea.

Do kraja prvog dijela bh. rukometaši su nastavili da igraju kao u transu. U 24. minuti BiH je imala 11:7, a na odmor se otišlo sa vodstvom od 13:9. U nastavku su se očekivano probudili Nijemci, a veliki peh zadesio je BiH nakon što se povrijedio Ivan Karačić. Domaći su poprilično brzo stigli do poravnanja (14:14), a po prvi put su u vodstvo stigli u 39. minuti (15:14). Uslijedila je nova mini serija BiH (Prce, Ovčina) za novo vodstvo (16:15). Ipak, Njemačka je uspjela do kraja da stigne do preokreta i pobjede koju je najavio Pekeler u 45. minuti kada je bilo 18:16. Do kraja se Nijemci uspjeli da sačuvaju prednost i upišu pobjedu.

Vrijedi napomenuti da je debi u bh. timu upisao 17-godišnji rukometaš Borca, Luka Perić. Najefikasniji u reprezentaciji BiH bili su Nikola Prce sa osam golova, Mirko Herceg je postigao 5, Predragović 3, dok su po dva dodali Karačić i Ćosić. Burić je skupio devet odbrana. U domaćem sastavu Hendrik Pekeler je postigao sedam pogodaka.

U bh. taboru se sada nadaju da će do nedjelje kada je na rasporedu utakmica sa Austrijom imati nešto povoljniju situaciju oko igračkog kadra.