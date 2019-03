Đenadija: Prvi put sam ljuta stala na gol

Iako je bila poprilično ljuta kada ju je na prvom treningu trener postavio među stative, devetnaestogodišnja Marijana Đenadija nije ni slutila da će izrasti u jednu od najtalentovanijih rukometnih čuvarki mreže u BiH.

Danas Marijana, koja je inače rođena u Kozarskoj Dubici, uspješno brani boje Dubice, s kojom se takmiči u Premijer ligi, a član je i juniorske reprezentacije BiH, koja će se ovoga ljeta vratiti na evropsku mapu, te igrati Evropsko prvenstvo B divizije u Bugarskoj. Njena ljubav prema rukometu datira od malih nogu.

"Kao mala htjela sam se baviti nekim sportom, kako je Kozarska Dubica mali grad, nisam imala velikog izbora, pa sam krenula na rukomet sa devet godina. Brzo sam ga zavoljela i on je postao broj jedan u mom životu", kaže sjajna Dubičanka i nastavlja:

"Sjećam se tog prvog treninga kad me je trener odmah postavio između stativa, tada sam se naljutila, ali brzo me prošlo. Sada sam na golu već 10 godina i ispostavilo se da je to bila dobra odluka."

Sa Dubicom, koja već dugo slovi za jednu od najperspektivnijih ekipa u BiH i koja daje veliki broj igračica u omladinskim selekcijama BiH, drugu sezonu igra u elitnom rangu bh. rukometa.

"Za našu generaciju mnogi kažu da je posebna. Ostvarile smo mnoge uspjehe na brojim turnirima u BiH, ali i šire. Takođe, igramo zapaženu ulogu u Premijer ligi, trenutno se nalazimo na šestom mjestu i nadam se da ćemo do kraja sezone imati još bolju poziciju. Treniramo, trudimo se i složne smo, što je najvažnije", naglašava inače učenica četvrtog razreda srednje škole (smjer fizioterapeutski tehničar).

Već neko vrijeme Đenadija je član reprezentacije BiH, što je samo nagrada za sjajne nastupe u dresu Dubice. Mlade "zmajice" odradile su ove godine mini-pripreme u Mostaru i Cazinu kako bi što spremnije dočekale EP B divizije u Bugarskoj.

"Imala sam tu čast da budem dio reprezentacije BiH. Osjećaj je prelijep kada vidite igračice širom BiH koje izađu na teren i odigraju kao da su svaki dan zajedno. Atmosfera među djevojkama je posebna, postale smo prijateljice i tu smo jedna za drugu, kako na terenu tako i van njega. Napredak se vidi, jer svaka djevojka naporno radi u svom klubu i daje svoj maksimum na okupljanju", zaključila je Marijana Đenadija, koja se nada da će se naći na konačnom spisku selektorice Sanje Bajgorić.