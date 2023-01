Do finala nije postigao nijedan gol pa Francuzima dao deset

Svjetsko rukometno prvenstvo juče je završeno pobjedom Danske nad Francuskom (34:29), čime je ova selekcija došla do nevjerovatne treće uzastopne planetarne titule.

Time su postali prvi ikada koji su uspjeli da povežu tri svjetske krune, a ranije je to od ruke polazilo Francuzima, Rumunima i Šveđanima.

Ono što je pravi hit ovog finala jeste da je junak meča bio igrač koji do tada na turniru nije postigao niti jedan gol. A protiv Francuske je dao deset!

U pitanju je Rasmus Lauge, igrač mađarskog Vesprema, koji je dominirao sa svojim dvocifrenim učinkom. Prethodno je dva puta bio u zapisniku, a protiv Galskih petlova imao je 10/11.

Umjesto Hansena, Gidsela ili Pitlika, on je preuzeo odgovornost i svaka lopta je pronalazila svoj put do mreže. Bila je to jedna od najimpresivnijih partija nekog igrača u finalima.