Doboj ove godine bez tradicionalnog TV turnira šampiona

Tradicionalni 52. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju neće biti održan ove godine zbog neizvjesne epidemiološke situacije, potvrdio je za "Glas Srpske" Enes Suljkanović, predsjednik Izvršnog odbora turnira.

Prema njegovim riječima, do ove odluke je došlo nakon sastanka sa gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem, kada je procijenjeno da ne bi bilo dobro upuštati se u bilo kakve rizične poduhvate s obzirom na pandemiju virusa korona.

"Svjedoci smo svi šta se desilo u Zadru, na teniskom turniru, i kako se nakon njega naglo povećao broj pozitivnih na virus korona. Gradonačelnik je ujedno i predsjednik dobojskog Kriznog štaba i savršeno je upućen u kompletnu problematiku. Vidite i sami šta se sve dešava kod nas i u regionu i zajedno smo procijenili da bi najbolje bilo da se ne upuštamo u rizik organizovanja turnira ove godine", istakao je Suljkanović.

Nakon donesene odluke, u Doboju su se odmah okrenuli organizaciji turnira koji bi trebalo da bude održan sljedeće godine.

"Obavijestili smo sve ekipe koje su već bile prihvatile naš poziv da učestvuju na turniru o razlozima njegovog otkazivanja. Pozvali smo ih, takođe, da budu učesnici naredne godine, što su oni i prihvatili. Istovremeno, obavijestili smo i kancelariju EHF-a u Beču, gdje smo naišli na razumijevanje, tako da naš turnir i dalje ostaje u kalendaru Evropske rukometne federacije", rekao je Suljkanović.

Postojala je i ideja da se ovogodišnja smotra održi u smanjenom formatu, sa samo četiri ekipe, ali su u Doboju brzo odustali od te ideje.

"Namučili smo se da turnir podignemo na respektabilan nivo i nismo željeli da radi pukog produžetka tradicije narušavamo njegov kvalitet i renome tako što ćemo ga održati uz učešće nekih nižerazrednih ekipa", pojasnio je Suljkanović ovu odluku.

Dobojski turnir prvi put je održan 1965. godine, kada je pobjednik bio Partizan iz Gračanice, i do sada samo u četiri navrata je otkazan, i to u ratnom periodu, od 1992. do 1995. godine.

U Doboju su ovog avgusta trebalo da nastupe prošlogodišnji pobjednik, francuski Šartr, dvostruki prvak Evrope PPD Zagreb, Pfadi Vintertur iz Švajcarske, slovački Tatran Prešov, šampioni Srbije i BiH, Vojvodina i Borac m:tel, te domaćin Sloga. Osmi učesnik nije bio definitivno poznat, ali bi to najvjerovatnije bio mađarski velikan Vesprem.

(Glas Srpske)