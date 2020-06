Doborac: Dolazak Kadrića odličan za klub

Damir Doborac, trener rukometaša Gračanice već razmišlja o narednoj sezoni i ističe zadovoljstvo što je klub uspio da angažuje Damira Kadrića.

Kadrić (2001. godište) igra na pozicijama lijevog i srednjeg beka. Juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine i jedan od najperspektivnijih mladih bh. igrača, u Gračanicu je došao iz Maglaja, a dres novog kluba nosiće najmanje dvije godine.

“Kadrić je stigao na obostrano zadovoljstvo. Dugo smo pratili njegove igre i vjerujem da je njegov dolazak odlična stvar za klub. Biće još pojačanja, potrebni su nam golman i rukometaš koji igra na poziciji lijevog beka, a cilj nam je da dovedemo mlađe igrače na koje ćemo moći da računamo dvije – tri godine”, rekao je Doborac za “Nezavisne”.

Doborac je istakao da klub u narednoj sezoni želi da pruži veću šansu svojim mladim igračima, a govorio je i o odlascima.

“Aleksandru Pejčinoviću i Vladimiru Tomiću su istekli ugovori i nismo nastavili saradnju. Oni imaju neke druge ambicije i želim im sve najbolje. Što se tiče Adnana Tufekčića, nisam s njim razgovarao o nastavku saradnje. On je suspendovan (zbog fizičkog napada na protivničkog igrača tokom Kup utakmice sa Izviđačem – op.a), i prema posljednjim informacijama on želi da se posveti poslu. Mislim da ima još dosta toga da pokaže u rukometu, da bi trebalo da igra i da pokaže da je to bio samo loš trenutak”, rekao je Doborac.