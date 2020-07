Dogovoren sastanak UO RS BiH, Umičević kaže da nema proširenja lige

Sjednica Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH biće održana 9. jula u prostorijama Olimpijskog komiteta u Sarajevu u 10 časova, dogovoreno je na današnjem pripremnom sastanku u Zavidovićima kojem su prisustvovali predsjednik RS BiH Slobodan Zadro i potpredsjednici Marinko Umičević i Mensur Sinanović, saopšteno je iz RS RS.

"Utvrdili smo dnevni red na kojem će, kao prva tačka, biti razmatran naš prijedlog o završetku sezone u Premijer ligi za rukometaše kao i prijedlog iz FBiH. Ranije je od svog prijedloga odustao Mensur Sinanović dok smo se dogovorili da se uopšte ne razmtara prijedlog iz Herceg-Bosne. Naš stav je jasan, a to je, da nema govora o proširenju muške lige na 20 timova kao i da se ne igra nikakav ‘baraž’. To znači da treba da ostane i dalje 16 klubova i naravno da se ‘verifukje’ tabela do prekida takmičenja zbog korona virusa"”, rekao je Marinko Umičević, predsjednik RS RS i potpredsjednik RS BiH.

Iz RS RS je saopšteno da će se na dnevnom redu naći odluka komesara za takmičenje Srđana Jovića koju upotpunosti podržavaju predstavnici RS koji su članovi UO RS BiH. On je u biletnu broj 19, plasman na tabeli verifikovao po stanju koje je bilo do prekida takmičenja radi pandemije virusa korona. Po tome je Borac m:tel je šampion, a uz Banjalučane na evropskoj scenu igrali bi Gračanica i Bosna iz Visokog dok elitu treba da napuste tri posljednja tima: Goražde, Iskra (Bugojno) i Drina iz Zvornika.

"Naravno da podržavamo odluku komesara Jovića i mi od toga nećemo odustati. Poslije sastanka moramo EHF-u poslati imena klubova koji će igrati na evropskoj sceni (krajnji rok je 13. jul), a trebamo prijaviti i klub za SEHA ligu", rekao je Umičević.

Na sastanku UO RS BiH biće odlučeno kada će početi nova premijerligaška sezona u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i da li će uoči početka novog takmičarskog ciklusa biti odigrana završnica Kupa BiH. Osim toga biće donesena odluka o prelaznom roku, a klubovi koji nisu platitli kotizaciju iz prošle sezone imaće rok do kada to moraju uraditi.