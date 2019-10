Dragana Vukosavljević, golman Borca: "Osice" se ne boje nikoga

​Rukometašice Borca pravo su osvježenje u Premijer ligi. Povratnice u društvo najboljih igraju sjajno na startu sezone, što su potvrdile i proteklog vikenda u Mostaru, gdje su savladale Zrinjski rezultatom 38:17.

Banjalučanke trenutno imaju skor od četiri pobjede i jednog poraza i nalaze se u vrhu tabele.

"Premijer liga je veliki korak za nas, mlada smo ekipa i mnogo nas nema iskustva igranja na ovom nivou, ali mislim da smo u ovih pet kola pokazale da mi to možemo i da nemamo strah ni od koga", kaže golman Dragana Vukosavljević, važna karika u timu trenera Radeta Unčanina.

Čuvarka mreže popularnih "osica" ne krije da u klubu vlada sjajna atmosfera te da su svi spremni da Borac već u ovoj sezoni pokaže da se radi o jednom od najtrofejnijih sportskih kolektiva u BiH.

"Veliko smo osvježenje i iznenađenje u Premijer ligi. Sama činjenica da se klub veoma brzo iz velike krize vratio u elitni rang takmičenja je iznenađenje, ali uz dobro rukovodstvo i ljude kojima je stalo do rukometa, i banjalučkog sporta uopšte, nije bilo sumnje u to. Do kraja polusezone želimo da osvojimo što veći broj bodova, a u drugom dijelu želimo najmanje četvrto mjesto, jer mislim da to zaslužujemo", ističe 21-godišnja Banjalučanka.

Vukosavljevićeva je zadovoljna svojim nastupima, ali isto tako vjeruje da može još bolje, kao i cijela ekipa. Banjalučanke su posebno impresivne u svom "Boriku", gdje su ostvarile tri pobjede.

"U 'Boriku' zasad nemamo poraza i trudićemo se da tako i ostane. Igranje na domaćem terenu i pred našim navijačima je velika prednost. Pozivam sve navijače da nas podrže, jer mislim da imamo još mnogo toga da pokažemo", zaključila je prvotimka Borca, koja je prije devet godina odlučila stati gol, što je, kako dodaje, bio pravi pogodak za njenu karijeru.

Nakon pet kola Borac zauzima treće mjesto sa 12 bodova, što je tri manje u odnosu na vodeći dvojac Grude i Izviđač, koji je upisao sigurne pobjede. Gruđanke su slavile nad Dubicom (29:14), dok su Ljubušanke trijumfovale u Goraždu (29:18). Hadžići su savladali Jedinstvo (Brčko) 29:25, sinoć je bio na programu meč Katarina - Mira, a 6. novembra igraju Jedinstvo (Tuzla) i Krivaja.

Premijer liga BiH

1. Grude 5 5 0 0 177:98 15

2. Izviđač 5 5 0 0 175:110 15

3. Borac 5 4 0 1 155:112 12

4. Mira 4 3 0 1 159:119 9

5. Jedinstvo (B) 5 3 0 2 148:128 9

6. Hadžići 5 3 0 2 148:135 9

7. Krivaja 4 2 0 2 114:105 6

8. Katarina 4 1 0 3 99:131 -32 3

9. Goražde 5 1 0 4 126:161 3

10. Dubica 5 1 0 4 112:152 3

11. Jedinstvo (T) 4 0 0 4 90:164 0

12. Zrinjski 5 0 0 5 115:203 0

Mikić zadovoljan

Mirko Mikić, trener rukometaša Borac M:tela, istakao je da je veoma zadovoljan igrom svog tima u duelu sa Vogošćom PH i da borbeno treba igrati na svakoj utakmici. Borac je u petak, u odgođenoj utakmici četvrtog kola Premijer lige BiH, slavio rezultatom 25:14 i nakon pet utakmica ima 12 bodova koliko ima i prvoplasirana Gračanica.