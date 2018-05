EHF ponovo oštro kaznio Vujovića

Selektora slovenačke rukometne reprezentacije i trener Kopera Veselina Vujovića oštro je kaznila Evropska rukometna federacija zbog izjava o sudijama, delegatima i čelnicima EHF-a.

Arbitražni sud EHF-a izrekao mu je kaznu od 5.000 evra zbog toga što je bivši trener PPD Zagreba u intervjuu za španski radio Marca kritikovao EHF.

"Čim podignem glas, kazne me. Više vole one koji šute. Kad je takmičenje, uvijek su u najboljim hotelima, voze se u najboljim automobilima, biraju što će jesti u hotelima, a timovi se žale na lošu hranu, prevoz... I ja vidim da naš sport ne napreduje s tim ljudima. I znam da će me kazniti kada čuju ove izjave, ali neka, jer kako god ja sam ponosan i nisam uplašen", rekao je Vujo.

Iskreno je priznao: "Neću reći da sam nevin, ponekad ne mogu izdržati neke stvari. U nekim odlukama ne postoji namjera, svjestan sam toga, no teško se nosim s tim. Ali isto tako svi znamo da su Danci, Francuzi i Nijemci nedodirljivi", rekao je Vujović i dodao:

"Kada naprave pogrešku, a ja skočim i ponekad osjetim miris alkohola. Htio sam to staviti u zapisnik, ali delegat i predsjednik su preporučili da ne stavljam jer bi kaznio nas, a ne njih. Jednom te pokradu, pa te drugi put smiruju, pa dođe do toga da suđenje bude skandalozno u moju korist... Žive od ovog sporta, a imaju samo svoj interes."

Podsjetimo, Vujović je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj poludio na sudije na utakmici protiv Njemačke u Areni Zagreb, no tada nije kažnjen.

Ali u martu ove godine crnogorski stručnjak nije mogao izbjeći kaznu. Naime, nakon utakmice njegovog Kopra i Nexea gurnuo je sudiju, a zbog tog je kažnjen s tri utakmice zabrane vođenja u evropskim takmičenjima. Nakon toga, stigla mu je i spomenuta novčana kazna zbog spornih izjava.

