EHF se našalio sa bh. timom: Faljić želio ponijeti kući Stejnsa

Nakon debakla muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici drugog kola grupne faze Evropskog prvenstva u Njemačkoj, sa bh. timom našalili su se iz Evropske rukometne federacije.

Na društvenim mrežama iz EHF-a objavili su videozapis jednog momenta sa utakmice Bosna i Hercegovina – Nizozemska.

Velike probleme odbrani bh. reprerezntacije u ovom meču pravio je igrač Luk Stejns, a jedan duel na zanimljiv način opisan je nastanici EHF-a.

Luc Steins is so good that even rivals want to carry him home #ehfeuro2024 #heretoplay @Handbal_NL @Handbalheren pic.twitter.com/39BINTI