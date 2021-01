Elmir Grabčanović: Selektor mora da ima master licencu

Bazu seniorske ženske reprezentacije BiH činiće igračice iz inostranstva, s tim da će tu biti imena i iz Premijer lige, rekao je ovo za "Nezavisne" vjerovatno budući direktor ženske rukometne bh. reprezentacije Elmir Grabčanović.

Rukometni radnik iz Tuzle jedan je od najupućenijih u rad ženskog bh. rukometa, pa i ne čudi što je predložen za funkciju direktora. Njegovo imenovanje trebalo bi da bude aminovano u ponedjeljak, a on je već počeo raditi na planu i programu.

"Ja ću svoj program predati najvjerovatnije do petka u Rukometni savez BiH, a onda će Upravni odbor zasjedati u ponedjeljak i donijeti odluku. Očekujem da se tada sve ozvaniči", ističe Grabčanović.

Ljubitelji ženskog rukometa u BiH sa oduševljenjem su dočekali vijest da se nakon više od decenije seniorska selekcija vraća na scenu. Bh. rukometašice biće prijavljene za kvalifikacije za Euro koje počinju naredne godine, a ukoliko bude išlo sve po planu, već ove godine se očekuje nekoliko okupljanja.

"Pored A selekcije, koju će činiti miks igračica izvana i domaće lige, moramo se bazirati na omladinske kategorije, od toga sve počinje. Mislim da bi ovaj put trebalo sve ispasti dobro. Krećemo praktički od nule, niko ne treba da očekuje neke veće rezultate, jer treba da budemo realni i kažemo da su u ovom trenutku skoro pa svi bolji od nas. No, ako se sve ovo pokrene kako treba i ako se bude radilo kontinuirano, neke veće rezultate možemo vrlo brzo očekivati", ističe budući direktor "zmajica" i dodaje:

"Može se napraviti dobra selekcija, već sam u kontaktu sa nekolicom djevojaka izvana koje su spremne odmah se odazvati. U ovom trenutku sada je potrebno naći kvalitetnog selektora."

Kada je u pitanju izbor selektora, Grabčanović je poprilično jasan. Da se ne bi došlo u situaciju u kojoj se nalazi muška selekcija, on smatra da na tu funkciju mora doći stručan strateg sa licencom EHF Master Couch.

"Na tome ću insistirati i neću popustiti. Treba nam stručnjak sa master licencom kojeg u ovom trenutku u BiH nema kada je u pitanju ženski rukomet. Ne želim samo da onako imamo selektora, već da on bude kao supervizor za sve selekcije. U kontaktu sam s nekim agencijama i trenerima izvana i iz regiona. Neki su spremni sjesti na klupu BiH, a onda dolazimo do pitanja finansija, da li ćemo ga moći platiti, s obzirom na to da u ovom trenutku ne znamo koliki će biti budžet za reprezentaciju. Nadam se da se to neće odužiti kao što je slučaj sa fudbalskom selekcijom", naglasio je naš sagovornik.

Ukoliko bh. dame dobiju na vrijeme selektora, koji bi, po svemu sudeći, trebalo da bude stranac, prvo okupljanje bi se desilo već u martu, a zatim i u aprilu ove godine, tako je bar u svom programu naveo Elmir Grabčanović, napomenuvši da je EHF izričit da sve ekipe koje nastupaju u Evropi moraju imati trenera sa Master Couch licencom.