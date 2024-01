Francuska nemilosrdna protiv Sjeverne Makedonije

Počelo je Evropsko prvenstvo u Njemačkoj ubjedljivom pobjedom Francuske nad Sjevernom Makedonijom 39:29.

Za Francuze važi ona da u godini Olimpijskih igara loše igraju na evropskim prvenstvima. Ali ako se po jutru dan poznaje, to u Njemačkoj neće da bude slučaj.

‘’Trikolori’’ su u Dizeldorfu bez mnogo problema rutinski savladali Sjevernu Makedoniju 39:29. Ekipa Kirila Lazarova nije imala šta da traži u ovom meču, a pokušaće u duelima protiv domaćina Njemačke i Švajcarske da se volšebno dočepa glavne runde.

Makedonci su se pristojno držali do polovine prvog poluvremena. Do tada su imali i dva gola prednosti – 10:8. A onda selekcija Gijoma Žila pravi seriju 6-1 i odvodi utakmicu daleko od domašaja protivnika. Do kraja razlika se samo povećavala i poslata je poruka svima da su ‘’Trikolori’’ došli po novu titulu.

Najefikasniji kod pobjednika bio je Deska sa sedam golova. Šest je postigao Nai, a pet Mem. Na drugoj strani sedam golova postigao je Peševski, a Đonov šest.

Francuska narednu utakmicu igra u nedjelju protiv Švajcarske, a Sjeverna Makedonija istog dana protiv domaćina Njemačke.

