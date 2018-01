Francuska slavila 30-27, Kauboji su bez polufinala

Želja im je bila medalja, u najgorem slučaju polufinale najmanje, ali hrvatski rukometaši među četiri najbolje ekipe nisu ušli.

Protiv Francuza za prolaz im je bio dovoljan i remi, ali nisu mu bili ni blizu, Francuzi su slavili 30-27 i izbacili Hrvatsku. Da bi pobijedio Francuze, pa čak i odigrao remi, moraš odigrati najbolje što možeš. Nažalost, hrvatski rukometaši ono najbolje u sebi nisu pronašli. Hrvatska je izgubila već u prvom dijelu u kojem su Francuzi pobjegli na šest golova razlike.

Kažnjavali su svaku grešku Hrvatske, koja im je prečesto poklanjala lagane golove. Lino Červar prvo poluvrijeme počeo je s istim igračima u napadu kao i protiv Norveške.

U napadu je često igrao sa sedam igrača, a Francuzi su to brutalno kažnjavali. Kad su Porte i Guigou zabili na prazan gol Červar je odustao od takvog napada, ali već je bilo kasno, Francuzi su otišli na plus šest. Lino je takođe odustao od taktike da vadi golmana kad je Hrvatska u napadu i to se pokazalo dobrim. Hrvatska je došla na korak do preokreta, bili su na minus jedan u zadnjih pet minuta, no ipak nije uspjela.

